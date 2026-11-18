A reitora Rozane Naves também enfatizou a importância da parceria entre a imprensa e os profissionais que contribuem para a circulação de informações de qualidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozane Naves, destacou a importância do prêmio promovido pelo Correio Braziliense como forma de valorizar pessoas que fazem a diferença no cotidiano da capital e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Para ela, a iniciativa fortalece a conexão entre essas pessoas e reconhece o trabalho de quem desenvolve projetos importantes para a sociedade.

“É muito importante conectar as pessoas que fazem o dia a dia da cidade, que desenvolvem projetos importantes e que contribuem para o desenvolvimento local”, ressaltou.

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Rozane também enfatizou a importância da parceria entre a imprensa e os profissionais que contribuem para a circulação de informações de qualidade, especialmente no enfrentamento à desinformação.

“São pessoas que têm sido parceiras também do Correio Braziliense na divulgação de informações e no enfrentamento à desinformação”, afirmou.

A reitora ainda parabenizou o jornal pela iniciativa e os homenageados da premiação.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país