A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozane Naves, destacou a importância do prêmio promovido pelo Correio Braziliense como forma de valorizar pessoas que fazem a diferença no cotidiano da capital e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Para ela, a iniciativa fortalece a conexão entre essas pessoas e reconhece o trabalho de quem desenvolve projetos importantes para a sociedade.
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“É muito importante conectar as pessoas que fazem o dia a dia da cidade, que desenvolvem projetos importantes e que contribuem para o desenvolvimento local”, ressaltou.
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Rozane também enfatizou a importância da parceria entre a imprensa e os profissionais que contribuem para a circulação de informações de qualidade, especialmente no enfrentamento à desinformação.
“São pessoas que têm sido parceiras também do Correio Braziliense na divulgação de informações e no enfrentamento à desinformação”, afirmou.
A reitora ainda parabenizou o jornal pela iniciativa e os homenageados da premiação.
A premiação
Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.
Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país
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