Embriagada, a mulher colidiu o carro três vezes, em sequência e acabou sendo presa - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma motorista foi presa na manhã desta quinta-feira (19/11) após colidir três vezes o veículo que estava conduzindo, no bairro São José, no centro de São Sebastião. Primeiro, ela bateu em um outro carro, depois, atingiu uma moto e, por fim, um muro, nas proximidades de uma faculdade. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, quadro comum em pessoas que consumiram bebida alcoólica.

As equipes encontraram a suspeita dentro do carro, após a colisão com o muro. Devido ao sinais de embriaguez, os policiais solicitaram que a condutora fizesse o teste de alcoolemia (bafômetro), mas ela se recusou. Ainda de acordo com a corporação, a PM elaborou o termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, e deu voz de prisão em flagrante à motorista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme a PMDF, o termo foi elaborado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define o crime de dirigir veículo alcoolizado. A condutora foi encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).