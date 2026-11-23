Consumidores aguardam ansiosamente a época da Black Friday neste mês de novembro. Muitas promoções dão aos produtos preços acessíveis, fazendo pessoas se espremerem para conseguir obtê-los. No entanto, é também um evento em que diversos consumidores são passados para trás e acabam se frustrando. Casos em que, antes da Black Friday, comerciantes aumentam os preços para reduzi-los agora, ou vendas fraudulentas feitas pela internet no período promocional. Com a Black Friday se aproximando, na próxima sexta-feira (27/11), consumidores relatam problemas que enfrentaram nesta data.

O estudante João Rafael, 20 anos, é um dos que sofreram com a "metade do dobro", que é quando um produto tem uma alta no preço dias antes da Black Friday e, no período de promoções, recebe um desconto que retoma, na verdade, o valor original. No caso de João Rafael, ele pretendia adquirir um videogame e um jogo por um preço mais barato. Ele acompanhava os preços dos produtos em uma grande rede do varejo para comprá-lo. "Não comprei por impulso e planejei esperar a Black Friday. Afinal, é a época do ano em que aparecem as melhores promoções. Vai que eu economizasse uma boa quantia?", diz.

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Porém, a realidade foi outra. Segundo ele, o videogame, que custava originalmente R$ 3.499, era anunciado por R$ 4.699 e, com o desconto, ia a R$ 3.999. Já o jogo custava R$ 449,90, teve um aumento para R$ 549,90 e, na promoção, retornou para o preço original. No fim, o conjunto dos itens que João pretendia comprar ultrapassou R$ 4.400. "Economizei durante meses, segurei a vontade de comprar, resisti as oportunidades anteriores e esperei justamente pela época em que deveria encontrar os melhores preços, mas, infelizmente, não aconteceu o que eu planejava e acabei me frustrando", lamenta.

Golpes on-line

Assim como João, Andressa Silva, 21, sentiu-se enganada, mas no caso dela, o golpe foi pela internet. Na época, ela pretendia comprar um tênis original de uma marca famosa, que custava cerca de R$ 700. Com isso, ela decidiu esperar a Black Friday e comprar o produto pela internet, por meio de uma loja on-line, onde encontrou o calçado que buscava por R$ 300. "Eu estava esperando ansiosa pela promoção para comprar por um preço mais acessível e, como pela internet as coisas tendem a ser mais baratas, decidi comprar por lá", relata.

Mas o que Andressa não esperava era ser vítima de um golpe. Quando o produto chegou na sua casa, ela relata que a caixa em que estaria o suposto tênis estava leve demais. Ao abrir o pacote, no lugar do sonhado produto, ela se deparou com pedras dolomitas. "Quando eu vi que tinha caído em um golpe, fiquei espantada. Na mesma hora, fui atrás do vendedor para fazer a devolução, mas ele havia sumido do sistema do site", conta

O que diz a lei

A advogada Tays Cavalcante, especialista em direito do consumidor, orienta que, quando ocorre a chamada "metade do dobro", o consumidor não deve avaliar uma promoção pelo desconto, mas pelo histórico do preço do produto. Ela recomenda que os interessados acompanhem os preços com antecedência, consultando o histórico de valores em diferentes estabelecimentos.

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Caso sejam identificados indícios de promoção falsa, deve-se reunir provas como capturas de tela, anúncios, datas, valores e demais informações que demonstrem a alteração artificial do preço. "Com essas provas, o consumidor poderá registrar reclamação no Procon ou na plataforma Consumidor, quando a empresa estiver cadastrada, além de comunicar a prática aos órgãos de fiscalização", explica. Ela acrescenta que, se a compra foi realizada e acarretou algum prejuízo, o consumidor poderá buscar a reparação cabível.

Segundo a advogada Michelli Roos, o Código do Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 37 da Lei nº 8.078/1990, proíbe a publicidade enganosa. "Essa proteção também alcança informações sobre preços e descontos capazes de induzir o consumidor ao erro", frisa.

Ela complementa com os artigos 30 e 35 do CDC: "A oferta precisa vincular o fornecedor e assegurar ao consumidor alternativas legais diante do seu descumprimento".

Cuidados

Ainda de acordo com Michelli Roos, os principais alertas de golpe são preços muito baixos, sites que se passam por lojas grandes, pagamento apenas por transferência bancária e mensagens por canais de comunicação. "Essas estratégias podem ser utilizadas para pressionar o consumidor a comprar rapidamente, sem verificar a autenticidade da oferta", explica

Ela reforça sobre a importância de conferir se o site é confiável, pesquisando sua reputação, verificando os dados do fornecedor e utilizando preferencialmente os canais oficiais de venda. Aponta também o Decreto nº 7.962/2013, que regulamenta o comércio eletrônico. "Os fornecedores devem disponibilizar informações claras e de fácil acesso sobre sua identificação, localização e meios de contato. A ausência desses dados é um sinal de alerta que merece atenção", esclarece.

Tays Cavalcante explica que, se o consumidor identificar uma tentativa de fraude, não deve fazer o pagamento e não expor os dados bancários, além de guardar provas como prints e links. Em caso de o consumidor já ter pago pelo produto, ele deve agir rapidamente. "Em operações realizadas por Pix, o consumidor deve comunicar imediatamente à instituição financeira e solicitar a análise do caso pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED), quando houver indícios de fraude", orienta.

Caso a compra tenha sido realizada pelo cartão, é necessário entrar em contato com o banco e solicitar a contestação da transação. A advogada também recomenda procurar a polícia e registrar o boletim de ocorrência, além de formalizar a reclamação nos canais competentes.

Tays esclarece, também, que nem toda fraude é responsabilidade da loja ou do banco. "Essa responsabilidade dependerá da análise das circunstâncias, especialmente da existência de falha de segurança ou na prestação do serviço", explica.

Veja como agir em caso de fraude:

» Em caso de compras pagas por Pix, o consumidor deve comunicar imediatamente à instituição financeira e solicitar a análise do caso pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED).

» Caso a compra seja realizada por cartão de crédito, o consumidor deve entrar em contato com a instituição financeira e pedir a contestação da compra.

» Em seguida, o consumidor deve registrar um boletim de ocorrência.

» Por fim, o consumidor deve formalizar a reclamação nos canais competentes como Procon ou Consumidor.gov.





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