Jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na QNN 19, em Ceilândia Norte. A ação foi realizada por policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), que encontraram 33 porções de maconha do tipo skank dentro de um veículo de transporte por aplicativo.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe fazia patrulhamento ostensivo na região quando avistou um carro prata com um motorista e um passageiro no banco traseiro. Os policiais reconheceram o adolescente como um jovem já conhecido por envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Ele também havia acabado de sair de um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes na QNN 17/19.

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Durante a abordagem, os militares realizaram uma busca no veículo, acompanhados pelo motorista. As porções da droga estavam dentro de um saco plástico, escondido em uma pequena lixeira fixada atrás do encosto de um dos bancos dianteiros. Questionado pelos policiais, o adolescente assumiu a propriedade do material.

O jovem recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, junto com o entorpecente, à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).