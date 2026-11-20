O acidente aconteceu na BR-020, na noite desta quinta-feira (20/11) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um idoso morreu após a motocicleta que conduzia colidir com um ônibus, na noite de quinta-feira (19/11). Ele pilotava uma Honda PCX 150 quando os dois veículos se chocaram, por volta das 21h08, nas proximidades da subida ao Taquari, no Lago Norte. A colisão deixou o motociclista caído na pista e exigiu a interdição parcial da via para o atendimento da ocorrência e o gerenciamento dos riscos no local.

O acidente mobilizou equipes de resgate, que foram enviadas ao endereço com três viaturas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o condutor da moto caído ao solo. Após a realização dos exames clínicos iniciais, a equipe de socorro constatou que o idoso apresentava sinais incompatíveis com a vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre a identidade da vítima. Nenhuma das pessoas que estavam no coletivo precisou ser encaminhada a um hospital. Depois da atuação dos socorristas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu os procedimentos no local.