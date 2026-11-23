A operação Asa Branca deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 24 anos suspeito de estelionato contra três empresas de materiais de construção. Realizada na última quinta-feira (19/11) e divulgada nesta segunda (23), a Operação investigou fraudes que, de acordo com a polícia, ultrapassam R$ 300 mil em prejuízos.



Segundo as investigações, o suspeito utilizava o mesmo modus operandi para cometer os crimes: apresentava-se como empresário e utilizava pessoas jurídicas vinculadas a ele para compras de mercadorias de altos valores. Os pagamentos eram efetuados por meio de links com cartões de crédito pertencentes a terceiros. Após a aprovação das transações, os produtos eram retirados ou entregues a pessoas indicadas pelo comprador. Posteriormente, os titulares dos cartões contestavam as compras, alegando não reconhecer os pagamentos.



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A operação apurou prejuízos de R$ 116.473,53 a duas empresas investigadas. Também foi constatado uma tentativa de fraude no valor de R$ 41.405,13, que foi interrompida antes da entrega das mercadorias.



O investigado já havia sido preso em flagrante, em 20 de julho, por suspeita de fraudes semelhantes contra outro estabelecimento, envolvendo três operações que totalizaram R$ 146.500,00. Na ocasião, foi colocado em liberdade após audiência de custódia, e imposto a utilizar monitoramento eletrônico. Após a prisão, o suspeito teria voltado a praticar novos estelionatos com o mesmo modo de operação. As investigações também apontaram violações às condições de monitoramento

Considerando as três empresas identificadas pela investigação, as operações fraudulentas alcançaram R$ 304.378,66, sendo R$ 262.973,53 referentes a sete operações concluídas e R$ 41.405,13 correspondentes a uma tentativa de fraude. Esses valores representam o montante das negociações investigadas, e não necessariamente o prejuízo financeiro definitivo das empresas, que depende da confirmação dos estornos e de eventual recuperação das mercadorias.



O suspeito foi preso em uma residência em Águas Lindas (GO). Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir para o interior do apartamento e se desfazer de um aparelho celular e de documentos comerciais. Entretanto, os policiais conseguiram impedir a fuga e cumprir o mandado de prisão preventiva. Durante a ação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, sendo apreendidos um aparelho celular e documentos, que serão analisados, além de esclarecer a possível participação de outros envolvidos no esquema criminoso.



O suspeito pode responder por estelionato mediante fraude eletrônica, sendo quatro tentativas consumadas e uma tentada, e pode pegar até 37 anos de reclusão, além de multas.