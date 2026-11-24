Concessionária também alerta que podem ocorrer interrupções não programadas, sem aviso prévio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas do Paranoá, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho II terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta terça-feira (24). Os desligamentos programados serão realizados para serviços de manutenção e modernização da rede elétrica, além de poda de árvores. Segundo a concessionária, a suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos.

No Paranoá, a interrupção ocorrerá das 10h às 14h, no Núcleo Rural Rajadinha, Etapa IV, Rajadinha II, Rancho Vitória, Recanto da Paz, Rainha Margot, Jardim das Flores e Sagrada Família. Em Samambaia, o desligamento será das 10h às 13h, na QN 304.

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Em Santa Maria, os serviços estão previstos para ocorrer das 10h às 15h, nas ruas Margaridas, Violetas e Primavera. Já em Sobradinho II, haverá poda de árvores das 10h às 16h, na DF-330, km 12, no Núcleo Rural Morro do Sansão.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido antecipadamente. A concessionária também alerta que podem ocorrer interrupções não programadas, sem aviso prévio.

Para comunicar ocorrências relacionadas à falta de energia, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o número 0800 701 01 55, desde que disponham de aparelho adaptado.

*Com informações da Agência Brasília