Dois adolescentes de 13 anos foram assaltados enquanto conversavam no pilotis de um prédio na Quadra 103 da Asa Norte. Imagens de câmeras de segurança do edifício, cedidas ao Correio, flagraram toda a abordagem do suspeito, que levou os celulares e documentos pessoais das vítimas.

Conforme informações divulgadas pela página local Asa Norte Brasília, o crime ocorreu por volta das 21h20, na noite de sábado (21/11). Na gravação do circuito interno, uma menina e um menino aparecem sentados no chão do pilotis, encostados próximos a uma das pilastras do bloco, quando um homem surge caminhando tranquilamente pelo corredor.

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O suspeito — que vestia casaco com capuz abaixado, bermuda, chinelos, mochila nas costas e usava óculos escuros — para diante da dupla e anuncia o assalto. As imagens mostram o momento em que os jovens se levantam intimidados e entregam seus pertences ao criminoso, que mantém uma das mãos junto ao corpo durante a abordagem.

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Assim que têm os objetos recolhidos, os adolescentes caminham rapidamente em direção à portaria interna do prédio, enquanto o assaltante dá a volta por trás de uma coluna e foge caminhando na direção oposta, passando bem próximo à câmera de segurança.

Segundo o relato publicado pela página comunitária, além dos dois aparelhos celulares, foram roubados a carteira de identidade, um cartão bancário e a carteirinha de sócio de um clube pertencente a um dos garotos.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo perfil local, o rastreamento de um dos telefones indicou que o aparelho passou pela Rodoviária do Plano Piloto, Águas Claras e Taguatinga, registrando última localização em Ceilândia. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não informou se o suspeito foi identificado ou preso.

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Jovens de 13 anos conversavam sentados no bloco quando homem com mochila, bermuda e óculos escuros se aproximou e levou celulares e documentos; caso foi registrado na 2ª DP.Dois adolescentes de 13 anos foram assaltados enquanto conversavam no pilotis de um prédio na Quadra 103 da Asa Norte, na noite de sábado (21/11). Imagens de câmeras de segurança do edifício, cedidas ao Correio, flagraram toda a abordagem do suspeito, que levou os celulares e documentos pessoais das vítimas.Conforme informações divulgadas pela página local Asa Norte Brasília, o crime ocorreu por volta das 21h20. Na gravação do circuito interno, os dois garotos aparecem sentados no chão do pilotis, encostados próximo a uma das pilastras do bloco, quando um homem surge caminhando tranquilamente pelo corredor. O suspeito — que vestia casaco com capuz abaixado, bermuda, chinelos, mochila nas costas e usava óculos escuros — para diante dos adolescentes e anuncia o assalto. As imagens mostram o momento em que os jovens se levantam intimidados e entregam seus pertences ao criminoso, que mantém uma das mãos junto ao corpo durante a abordagem. Assim que recolhe os objetos, os adolescentes caminham rapidamente em direção à portaria interna do prédio, enquanto o assaltante dá a volta por trás de uma coluna e foge caminhando na direção oposta, passando bem próximo à câmera de segurança.Segundo o relato publicado pela página comunitária, além dos dois aparelhos celulares, foram roubados a carteira de identidade, um cartão bancário e a carteirinha de sócio de um clube pertencentes a um dos garotos. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo perfil local, o rastreamento de um dos telefones indicou que o aparelho passou pela Rodoviária do Plano Piloto, Águas Claras e Taguatinga, registrando última localização em Ceilândia. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não informou se o suspeito foi identificado ou preso.