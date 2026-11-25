Em entrevista durante uma agenda pública, a chefe do Executivo afirmou que o governo negocia diferentes alternativas para o futuro da instituição e prometeu que o banco terá um encaminhamento nas próximas duas semanas - (crédito: Divulgação)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou que a Caixa Econômica Federal demonstrou interesse em comprar o Banco de Brasília (BRB). Em entrevista durante uma agenda pública, a chefe do Executivo afirmou que o governo negocia diferentes alternativas para o futuro da instituição e prometeu que o banco terá um encaminhamento nas próximas duas semanas.

A governadora também descartou o risco de quebra e disse que o governo acompanha as negociações para encontrar uma solução para a situação do BRB.

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Questionada sobre as informações envolvendo o interesse da Caixa na compra do banco, a governadora afirmou que a possibilidade faz parte das alternativas consideradas pelo governo. Ela não detalhou os termos de uma eventual negociação, mas disse que as críticas sobre a situação do BRB são alimentadas por adversários políticos. "Eu sempre falei que a gente tinha algumas alternativas para o Banco BRB. É algo que eu vejo às vezes os adversários, que acham que a campanha continua, falando sobre isso", afirmou.

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A governadora também comentou a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de não prorrogar o contrato de exclusividade entre o BRB e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Segundo ela, a decisão está relacionada ao fato de que as negociações sobre o futuro do banco ainda não foram concluídas. Apesar disso, afirmou que o governo espera chegar a uma definição em breve. "Nós vamos finalizar isso nessas duas semanas. O BRB terá um encaminhamento nessas duas semanas", declarou.

Segundo a governadora, o objetivo é encontrar uma saída política e jurídica, conduzida de forma republicana. Ela voltou a afirmar que o BRB segue com tranquilidade enquanto as alternativas são discutidas. Questionada se havia reuniões agendadas para tratar do assunto, a chefe do Executivo preferiu não comentar.