O panetone artesanal é o carro-chefe da padaria de Márcia Uchôa (E), Henrique Uchôa e Karina Moretti, da Casa Bri - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com a chegada do Natal, pequenos empreendedores do Distrito Federal veem na procura por artigos personalizados, produtos artesanais e alimentos feitos sob encomenda uma oportunidade de ampliar o faturamento e tirar novos negócios do papel. A expectativa é de que o pagamento do 13° salário e as confraternizações de fim de ano aqueçam o consumo e movimentem a economia local em dezembro. Um levantamento feito pelo Instituto Fecomércio-DF aponta que 10,9% dos entrevistados mencionaram que usarão o 13º para compras de presentes nesta época do ano.

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Entre os consumidores entrevistados, 88,5% pretendem comprar pelo menos um presente, o que representa uma alta de 9,7 pontos percentuais em relação a 2025. O gerente de Marketing e Desenvolvimento do Sebrae no DF, Ricardo Robson, analisa que os recursos extras, as confraternizações e o costume de presentear estimulam a demanda. Entre as principais atividades, ele destaca a produção de doces, ceias, artesanato e decorações. "Isso pode incentivar a entrada de novos empreendedores no mercado", avalia.

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Foi o que aconteceu com Priscila Baruzzi, 36 anos, que decidiu vender adornos neste Natal. Há três anos, quando se mudou com o marido, ela fez uma guirlanda para enfeitar a casa. "Era uma casa de recém-casado. Não tinha nada, nem sofá nem mesa, mas tinha uma guirlanda", lembra.

Ela continuou produzindo as peças anualmente até que, neste ano, recebeu do marido o incentivo para comercializá-las. Há dois meses, começou as vendas e, desde então, recebeu 40 pedidos de encomendas e faturou R$ 8 mil. "Tudo começou porque eu quebrei as barreiras do medo e enfrentei o desafio", afirma.

Priscila Baruzzi passou a produzir guirlandas para vender após usá-las para enfeitar a própria casa (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A divulgação do trabalho é feita principalmente pelo Instagram, no perfil @priscilalavocat.decor. Além das guirlandas, a decoradora vende miniárvores de Natal. Ela também foi convidada para fazer a decoração natalina da vitrine de uma loja no Park Shopping. Otimista com o crescimento orgânico do negócio, Priscila pretende investir parte do dinheiro arrecadado na produção de ornamentos para a Páscoa. Atualmente, os custos com materiais representam cerca de metade do faturamento.

Planejamento

Apesar do aumento nas vendas, o período exige atenção à administração financeira. Coordenador do curso de ciências econômicas do Iesb, Riezo Almeida recomenda ter um planejamento financeiro e operacional rigoroso para não deixar o faturamento de dezembro ser corroído por dívidas, compras excessivas de insumos ou falta de planejamento. O objetivo deve ser fazer uma reserva de entressafra. Para tanto, é preciso "separar uma parcela do lucro líquido de dezembro para custear as despesas fixas dos meses mais calmos, frear compras impulsivas de novos estoques ou evitar parcelamentos longos no embalo das vendas e ajustar o portfólio de ofertas para sustentar o faturamento no primeiro trimestre".

Aos donos de pequenos negócios que têm mais tempo de mercado, a "dica de ouro" de Almeida é se basear no histórico de vendas do ano anterior para fazer compras de insumos, dando prioridade a encomendas e lotes de clientes antigos. Para separar finanças pessoais das empresariais, a recomendação é manter contas distintas. "Um caminho prático é fixar uma retirada planejada — por exemplo, R$ 2.000 de pró-labore —, deixando o restante na conta da operação. Dessa forma, o caixa do negócio preserva sua função produtiva e o orçamento familiar ganha previsibilidade", detalha.

A alta nos preços de insumos básicos, como chocolates e embalagens, são algumas das preocupações dos empreendedores. Segundo o economista, o cacau, por exemplo, passou por oscilações nos últimos anos, o que mantém os custos elevados de chocolates e coberturas. "A elevação dos preços pressiona diretamente os pequenos negócios locais, que possuem menor poder de barganha junto aos fornecedores e lidam com consumidores mais sensíveis a reajustes", explica.

Mesmo com o encarecimento dos ingredientes, alguns empreendedores apostam em estratégias para fidelizar a clientela. É o caso da Casa Bri, descrita pelos donos como uma "padaria artesanal de quadra", que decidiu reduzir o preço do panetone, carro-chefe da temporada. O valor passou de R$ 115 para R$ 100. O estabelecimento é comandado por Henrique Uchôa, sua mãe, Márcia Uchôa, e Karina Moretti. A proposta é tornar o produto mais acessível. "Queremos estar na mesa das pessoas enquanto elas comemoram", comenta Henrique.

A ideia é que o faturamento adicional do período seja distribuído entre os funcionários. Henrique se interessou pelo delicado trabalho de fazer panetones ao atuar com o chef Rodrigo Oliveira, em São Paulo (SP). Durante a experiência, ele se encantou com o cuidado necessário para preparar o doce. "Falam que o panetone é o Everest da panificação", conta.

O Casa Bri funciona com cinco funcionários. Para as festas, o espaço aposta na venda dos panetones de laranja italiana com chocolate belga e de framboesa com chocolate branco. A produção é concentrada nesta época do ano e costuma ter saída rápida. "A gente faz a fornada de panetone e acaba logo", diz Márcia.

Afetividade

O fim de ano também é motivo de animação para Amanda Figueiredo, 30, dona da Mandiê Doceria. Em 2025, apenas no dia 24 de dezembro, ela faturou o mesmo que em todo o mês de janeiro. O dinheiro arrecadado é utilizado para cobrir janeiro e fevereiro, período em que o movimento costuma cair. "Adoro o Natal. É sinônimo de casa cheia, família reunida e comida que traz muita afetividade", reflete.

Fazer produtos que possam ser dados como presentes é um dos objetivos da confeitaria, criada há seis anos com a venda de doces sob encomenda. Formada em administração e em gastronomia, Amanda decidiu investir na cozinha. "Cursei direito por um ano, mas só conseguia pensar em bolo", revela.

Durante a pandemia, quando a administradora teve dificuldades na transição entre empregos, Amanda começou a vender tortas de maçã. Ela utilizou a receita aprendida com a avó. O produto fez sucesso e, com o tempo, abriu caminho para o crescimento do negócio.

Amanda Figueiredo arrecada na véspera de Natal o mesmo que em todo o mês de janeiro (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Há cerca de quatro anos, ela conquistou um espaço no Lago Sul para produzir os doces. Entre os destaques natalinos, estão chocotone, barras de chocolate, pão de mel e cestas com opções de presentes. Além do sabor, a identidade visual é pensada com cuidado para servir como presente para entes queridos. Neste ano, a proposta é valorizar os laços afetivos. "Queremos focar no que permanece, no que não muda", afirma.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates