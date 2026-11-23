A um mês do Natal, as casas começam a ganhar cores, luzes e enfeites. O fim de novembro marca o período em que muitas pessoas tiram as árvores das caixas e começam a preparar os ambientes para as festas de fim de ano. Para quem já começou a decoração e deseja atualizar alguns adornos ou até mesmo apostar em uma ornamentação inteiramente nova, vale ficar de olho nas tendências que prometem marcar o Natal de 2026.

Entre estilos clássicos, novas combinações de cores e materiais sofisticados, o comércio registra a procura pelos itens que devem dar o tom da temporada. Na loja Casa Brasil Utilidades, localizada no Taguacenter, a funcionária de caixa e auxiliar de vendas Camila Coelho afirma que a tendência que chegou com mais força neste ano foi o veludo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

"Laços de veludo, cordões de bolas de veludo e os enfeites desse mesmo material, inclusive os maiores, usados no topo da árvore. As árvores também estão seguindo um padrão mais definido, com laços e cordões, em vez daquela mistura de vários elementos", afirma.

Em relação às vendas, Camila conta que a procura por artigos de Natal aumentou bastante neste ano. No entanto, enquanto as árvores sem decoração estão saindo mais, as versões já enfeitadas não estão mais tão em alta.

"Nos anos anteriores, saíam mais as árvores que o cliente levava pronta. Agora, muitas pessoas estão optando por fazer a decoração em casa. Tem gente que procura o veludo, compra as bolas de isopor e confecciona os próprios enfeites para decorar a árvore", conta.

Além do veludo, o decorador da loja Cei Norte, Victor Belfort, destaca outros elementos para o Natal de 2026. Segundo ele, um dos protagonistas da temporada é o padrão xadrez Ralph Lauren, tradicionalmente associado às cores vermelho e verde. Entre as tonalidades, ele aponta o verde-musgo e o bordô.

"O tradicional vermelho com verde e dourado também está em alta. Especialmente nas combinações com tons mais fechados e escuros, tanto no vermelho quanto no verde, que ajudam a criar essa atmosfera de elegância e sofisticação na decoração natalina", afirma.

Novidade

Outro elemento que tem se destacado nas vendas da loja são os diamantes decorativos. "São peças com aparência de joias e estão fazendo muito sucesso. Como estamos apostando nessa proposta mais clássica e sofisticada, trouxemos esses elementos para reforçar a ideia de realeza na decoração", explica Victor. A gestora de vendas da Cei Norte Carla Sirlene afirma que a aposta tem dado resultado. "A procura está enorme, é uma verdadeira febre na loja", diz.

Carla conta que a loja começou a comercializar produtos natalinos em 11 de setembro e, desde então, já recebia clientes interessados nos artigos. No entanto, foi a partir de 8 de novembro que o movimento se intensificou. "Estamos vendendo bem e a expectativa é superar os resultados do ano passado", afirma.

A dentista Andressa Kerber, 45 anos, aproveitou o fim de semana para renovar a decoração natalina com alguns enfeites e acompanhar a mãe, que se mudou recentemente, na procura por uma árvore nova. "Eu comecei a montar minha árvore de Natal, mas ainda não terminei. Minha mãe está procurando uma árvore nova, então viemos juntas à loja. Nós gostamos bastante desse clima natalino e, sempre que saímos, acabamos comprando alguma coisa para incrementar a decoração", conta.

Andressa afirma que não costuma seguir tendências, pois prefere as decorações tradicionais. Ainda assim, gosta de acrescentar novos itens à coleção a cada ano e encontrar peças que harmonizem com os ambientes da casa. Sobre os preços, ela avalia que os produtos estão um pouco mais caros. "Sempre achei os artigos de Natal um pouco caros, mas tenho a impressão de que, neste ano, estão ainda mais", comenta.

Em contrapartida, a designer de joias e artista plástica Daniele Weyne acredita que os preços estão na mesma média do ano passado e, em alguns casos, até mais acessíveis. Ela também aproveitou a visita à Cei Norte para renovar a decoração de casa e começar a montar uma nova para a filha, que se mudou recentemente. "Sou apaixonada pelo clima natalino e sempre gostei de enfeitar a casa. Neste ano, estou cuidando também da decoração da casa da minha filha, então estamos preparando dois ambientes para o Natal", relata.

Daniele conta que, antigamente, gostava de mudar toda a decoração a cada ano, acompanhando as tendências e escolhendo uma cor diferente. Com o tempo, porém, passou a preferir um estilo mais clássico, mantendo uma proposta semelhante e adicionando novos detalhes. "Hoje, mantenho praticamente a mesma decoração, mas sempre compro alguma coisa para dar um efeito diferente ou renovar a árvore. Os materiais também estão cada vez melhores e mais bonitos, então vamos substituindo algumas peças aos poucos", explica.

Camila Coelho, da Casa Brasil, conta que alguns produtos chegaram mais caros neste ano. No entanto, como parte do estoque foi comprada antes da alta do dólar, a loja ainda consegue oferecer determinados artigos por preços mais acessíveis. Já os itens que precisaram ser repostos chegaram com aumento, que acaba sendo repassado aos consumidores. "Os clientes sentem essa alta e reclamam bastante. Ainda assim, os produtos continuam saindo", relata.

Expectativa

Na Stock Lar, localizada na Asa Norte, a proprietária e gestora da loja, Ailce Santiago, afirma que as vendas estão em ritmo semelhante ao do ano passado, mas a expectativa é de crescimento nas próximas semanas. "A cada semana percebemos o movimento esquentar", afirma. A loja também iniciou a venda dos produtos natalinos em setembro, como todo ano, e segundo a dona, embora outubro tenha começado com uma procura aparentemente menor em comparação ao mesmo período de 2025, o movimento se recuperou ao longo do mês e superou os resultados anteriores.

Ailce também reconhece que os artigos natalinos estão mais caros neste ano, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. No entanto, acredita que a pesquisa de preços ajuda a manter os clientes interessados. "Muitos pesquisam antes de comprar e percebem que nossa loja oferece preços competitivos, o que ajuda a diminuir essa resistência", explica.

Uma das estratégias da loja para contornar os preços mais altos é oferecer a personalização das árvores de Natal de acordo com o orçamento dos clientes. "Às vezes, a pessoa gosta de uma árvore já decorada, mas considera o valor alto. Nesses casos, oferecemos a possibilidade de personalizar a decoração para que ela se encaixe melhor no bolso do cliente", conta.

Sobre as tendências para este ano, Ailce também destaca o xadrez Ralph Lauren. Além dele, aposta nas combinações de marsala com rosé gold. Outro destaque são as cerejas e as berries, pequenas frutas vermelhas que aparecem nos enfeites e nas árvores natalinas. "Elas fazem sucesso todos os anos, mas, neste Natal, a procura está ainda maior. Todo ano trazemos algumas tendências para a loja. Neste ano, temos cerca de 15 propostas, mas essas são algumas das que estão se destacando na temporada", afirma.

























