Produtores de artesanato terão a oportunidade de mostrarem seus trabalhos na 4° Feira de Artesanato Raízes do Entorno, nos dias 2 e 3 de dezembro, na Ala Norte do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti. Promovido pela Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Seent-DF), o evento busca divulgar a produção cultural, artística e empreendedora das cidades do Entorno.
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Em clima de Natal, artesãos, artistas plásticos e produtores culturais poderão apresentar ao público o melhor do artesanato e da gastronomia típica da região. A iniciativa visa a comercialização direta entre criadores e consumidores em um período estratégico para as compras de fim de ano.
De acordo com a Seent-DF, a feira espera uma grande circulação de visitantes, impulsionando a geração de renda, fortalecimento do turismo e ampliação da visibilidade dos talentos locais. Também contará com exposição e venda de peças, estimulando o diálogo e a cooperação entre os expositores e o Governo do Distrito Federal (GDF).
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
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