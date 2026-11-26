Além das intervenções previamente agendadas, a concessionária ressalta a possibilidade de ocorrerem interrupções não programadas no fornecimento em outras áreas do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores do Lago Norte e de Samambaia terão interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (26/11). A suspensão do serviço é promovida pela concessionária Neoenergia e visa viabilizar obras de modernização da rede elétrica local, sendo uma medida preventiva necessária para garantir a segurança dos técnicos durante a realização dos trabalhos.

No Lago Norte, o desligamento programado ocorrerá no período das 10h às 16h, afetando exclusivamente os moradores do Setor de Mansões Lago Norte MI, Trecho 07. Já na região de Samambaia, o abastecimento será suspenso no intervalo das 9h às 13h, abrangendo os endereços situados nas quadras QR 310, QR 312, QS 310 e QS 312. A empresa informa que a rede elétrica poderá ser reenergizada antes do horário previstos caso os serviços de manutenção sejam finalizados com antecedência.

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Além das intervenções previamente agendadas, a concessionária ressalta a possibilidade de ocorrerem interrupções não programadas no fornecimento em outras áreas do DF, sem aviso prévio. Nesses casos de falta inesperada de energia, a população pode registrar a ocorrência pelo número de telefone 116. Para o atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala, está disponível o canal específico pelo telefone 0800 701 01 55, mediante a utilização de aparelho adaptado.