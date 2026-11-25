O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) anunciou que vai apresentar representação ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para cobrar o aprofundamento das investigações sobre a participação do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) no escândalo envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Em nota divulgada nesta quarta-feira (25/11), a legenda também defendeu a prisão do ex-chefe do Executivo local e cobrou a apuração de possíveis responsabilidades e benefícios recebidos por ele nas operações entre as instituições financeiras.

Na manifestação, o partido afirma que não é aceitável que Ibaneis permaneça sem ser investigado diante da dimensão do caso, cujo prejuízo é estimado pela legenda em mais de R$ 12 bilhões. O PT-DF atribui ao ex-governador responsabilidade pela articulação e autorização das operações e também defende que sejam apuradas a participação e o eventual conhecimento da atual governadora Celina Leão (PP) e dos deputados distritais que aprovaram a negociação na Câmara Legislativa (CLDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A legenda alerta ainda para os possíveis impactos da crise sobre o futuro do BRB e a população do Distrito Federal, com riscos para os serviços públicos, os servidores e os funcionários do banco. O partido cobra que Ibaneis seja investigado com o mesmo rigor aplicado aos demais envolvidos no caso e afirma que os responsáveis devem ser punidos. “Não pode haver privilégios nem impunidade”, diz a nota, que também defende a devolução dos recursos desviados ao banco e, consequentemente, à população do DF.

Procurado pela reportagem, Ibaneis Rocha não se posicionou sobre a resolução do PT até esta publicação. O espaço segue aberto.