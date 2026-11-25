O Distrito Federal tinha 1.480 trabalhadores com vínculo permanente em entidades de catadores de materiais recicláveis em 2024 e desse total, 913 eram mulheres e 567 homens. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25/11), que também reúne informações sobre coleta de lixo e estruturas de drenagem para conter alagamentos.

O levantamento mostra que Brasília oferece serviços de coleta convencional e seletiva, varrição de ruas, capina e recolhimento de resíduos especiais. A administração também informou realizar o processamento de materiais secos e orgânicos. A coleta convencional de lixo doméstico ocorre de três formas: porta a porta, por caçambas ou pontos estacionários e por outros meios.

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A pesquisa também identificou que a capital conta com uma ouvidoria para receber reclamações e solicitações dos moradores. Entre as principais demandas registradas estão denúncias de pontos de descarte clandestino de lixo, reclamações sobre a coleta domiciliar e pedidos de implantação da coleta seletiva.

Resíduos especiais

A coleta dos resíduos especiais são de vários tipos, como os provenientes de serviços de saúde, construção civil, embalagens de agrotóxicos, pneus, lâmpadas, pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos.

No caso dos resíduos de saúde, a administração informou utilizar processos de incineração e tratamento em autoclave. A disposição final, porém, ocorre em outro município.

Já os resíduos da construção civil passam por triagem e trituração, além de serem encaminhados a usinas de reciclagem e outras formas de aproveitamento. A pesquisa também identificou a existência de locais fixos para entrega voluntária desse tipo de material.

Drenagem e prevenção de alagamentos

Além disso, a pesquisa também investigou a estrutura disponível para captar e conduzir a água da chuva. No DF, os prestadores informaram contar com serviços de manutenção, recuperação e ampliação da infraestrutura de drenagem, além de planejamento e operação dos dispositivos.

A capital também dispõe de estruturas de microdrenagem, responsáveis por captar a água nas ruas, como bocas de lobo, ralos, poços de visita e sarjetas. Também conta com sistemas de macrodrenagem, que recebem e conduzem volumes maiores de água, como canais naturais e construídos, galerias e cursos d'água canalizados.

O levantamento identificou ainda a presença de soluções de infraestrutura verde no DF, como pavimentos permeáveis, jardins de chuva, bacias de infiltração e iniciativas de recuperação de cursos d'água. Essas estruturas ajudam a aumentar a absorção da água pelo solo e a reduzir o volume que chega às redes convencionais.

Apesar da existência desses sistemas, a pesquisa mostra que estruturas específicas para controlar inundações ainda são pouco comuns no país. Dos 5.424 municípios que declararam oferecer serviços de drenagem, apenas 648 (11,9%) informaram ter reservatórios de retenção ou detenção para amortecer o volume de água e reduzir o risco de enchentes. Brasília está entre eles.

Outro dado diz respeito aos protocolos de contingência para situações de enchentes e inundações. Em todo o país, 1.414 municípios (26,1% daqueles com serviços de drenagem) informaram ter pelo menos um prestador com esse tipo de procedimento e o DF também aparece nesse grupo. Segundo a pesquisa, o protocolo local prevê a evacuação da população de áreas protegidas por diques ou muros.

A PNSB também identificou que Brasília está entre os 88 municípios brasileiros (1,6% daqueles com rede separadora absoluta) que informaram realizar algum tipo de tratamento da água da chuva antes da destinação final. No DF, o procedimento ocorre em reservatórios de retenção ou detenção.