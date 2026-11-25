Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) prenderam dois homens na noite de terça-feira (24/11), na Rua 3, em Vicente Pires, sob a suspeita de envolvimento em uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). A intervenção das equipes táticas resultou também na apreensão de duas armas de fogo e no cumprimento de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio contra um dos capturados.

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A ação policial teve origem em levantamentos do Serviço de Inteligência da unidade sobre um crime ocorrido no dia anterior, segunda-feira (23), na Quadra 517 de Samambaia. Naquela ocasião, dois criminosos invadiram uma loja de motocicletas para roubar uma corrente de ouro e dispararam uma arma de fogo contra o proprietário, fugindo em seguida em um veículo Nissan Sentra de cor preta. A vítima foi atingida na perna.

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Com o auxílio de monitoramento eletrônico e buscas de inteligência, o automóvel utilizado pelos suspeitos foi localizado estacionado no Lúcio Costa, no Guará. Ao identificarem que a dupla ingressou no veículo e iniciou o deslocamento, os militares tentaram interceptá-los na Rua 3 de Vicente Pires. Contudo, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, vindo a colidir contra outros dois carros no trajeto.

No decorrer do acompanhamento tático, o passageiro do automóvel arremessou duas armas de fogo pela janela. Pouco depois, em virtude dos estragos provocados pelas colisões, o carro dos suspeitos sofreu uma pane mecânica, momento em que os policiais da ROTAM efetuaram a abordagem e a contenção da dupla.

Durante as varreduras realizadas ao longo do percurso da fuga, a equipe policial recuperou os armamentos dispensados: dois revólveres calibre .38 SPL (um da marca Taurus e outro Smith & Wesson), acompanhados de 12 munições intactas. Posteriormente, em uma busca complementar efetuada na residência de um dos detidos, os militares apreenderam ainda um tablete de haxixe, uma munição calibre .380 ACP e quatro aparelhos celulares de origem duvidosa.

Após a contenção, os dois homens receberam atendimento médico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) devido a escoriações provocadas pelos acidentes ocorridos durante a tentativa de fuga. Ao serem apresentados na delegacia de polícia, constatou-se que um dos envolvidos era foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por homicídio. Todo o material apreendido e o automóvel foram entregues à autoridade policial para a condução dos procedimentos legais cabíveis.