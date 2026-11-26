A governadora condicionou o desfecho das tratativas à proteção dos ativos da instituição e a variáveis externas ainda em avaliação - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA.Press)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta quinta-feira (26/11), que trabalha até o fim das negociações para manter o Banco de Brasília (BRB) como uma instituição pública e regional. A declaração foi dada durante visita ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Estrutural. Na ocasião, a chefe do Executivo rebateu críticas de que teria mudado de posição em relação ao que defendeu durante a campanha eleitoral, quando prometeu fortalecer o banco e evitar sua federalização ou quebra.

"A minha tentativa até o final é de manter esse banco público. E é isso que eu estou tentando, então não mudei discurso nenhum. Se fosse para privatizar, na primeira semana depois de ter ganhado a eleição eu poderia ter privatizado. A minha tentativa, como governadora, é manter esse banco público. Por quê? Porque ele é fundamental. Não mudei o discurso", destacou Celina, acrescentando que também atua para preservá-lo como banco regional.

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Apesar da defesa pela manutenção do controle estatal, a governadora condicionou o desfecho das tratativas à proteção dos ativos da instituição e a variáveis externas ainda em avaliação. "Hoje, a situação do banco precisa que seja tomada uma decisão final para que se preserve ali o patrimônio do BRB. Então, a decisão de privatização ou de não privatização depende de uma série de outros fatores", explicou a gestora, ao reiterar que não é mais possível esperar além das duas semanas estipuladas para bater o martelo.

No âmbito institucional, Celina negou ter participado presencialmente de uma reunião no Banco Central (BC) na quarta-feira (25/11), contrariando especulações sobre uma agenda ao lado do presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza. Segundo a governadora, a agenda da véspera foi um encontro interno da própria autarquia. Ela ressaltou, porém, que mantém diálogo constante com o órgão regulador para buscar uma saída para a crise da estatal.

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De acordo com Celina, ela própria se reúne quase semanalmente com representantes do Banco Central, acompanhada de sua equipe técnica. Já o presidente Nelson Antônio de Souza trata do assunto com a autarquia quase diariamente.