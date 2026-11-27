Duas regiões administrativas do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta sexta-feira (27/11) para serviços de melhoria e modernização da rede. Segundo a Neoenergia, o desligamento é necessário para garantir a segurança das equipes técnicas durante a execução dos trabalhos. Veja:
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- Paranoá (das 10h às 16h): DF-270 (km 03), Chácara Noemi e Santo Expedito
- Itapoã (das 13h às 14h): Condomínio Del Lago
A distribuidora informa que a rede será religada antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos antecipadamente. Em situações de queda de energia fora dos endereços programados, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento específico pelo número 0800 701 01 55, mediante uso de aparelho adaptado.
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