A Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem em flagrante na madrugada deste sábado (28/11) após furtar cerca de R$ 50 mil em carnes de um restaurante na Avenida das Araucárias, em Águas Claras. A ocorrência começou às 2h45, quando o dono do comércio viu o crime pelas câmeras de segurança e chamou a polícia.
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Equipes do 17º Batalhão e outra guarnição foram ao local e encontraram o suspeito sobre o muro do estabelecimento. Na abordagem, ele disse que trabalhava no restaurante há cerca de cinco anos. Diante de contradições no relato e do porte de chaves do comércio e de um carro, o homem confessou o crime. Ele havia separado várias peças de carne dentro do próprio veículo com o objetivo de revendê-las.
Os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o levaram à delegacia com o carro e os itens recuperados. O caso foi registrado como furto qualificado para as medidas legais cabíveis.
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Por Carlos Silva
postado em 28/11/2026 20:17