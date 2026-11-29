Uma mulher foi ferida a golpes de arma branca na manhã deste domingo (29/11), na QR 210 de Samambaia, em mais uma tentativa de feminicídio registrada no Distrito Federal. Com essa ocorrência, a capital federal contabiliza ao menos três tentativas de feminicídio em um intervalo de 48 horas — além do assassinato de uma mulher a pedradas no mesmo período.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada via rádio por volta das 11h10 para atender ao chamado na região administrativa. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima com ferimentos provocados por arma branca no braço esquerdo e na região da virilha.

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O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Segundo relatos de testemunhas, o autor das agressões fugiu logo após o ataque. Os policiais realizaram buscas pelas imediações, mas o suspeito não havia sido localizado até a última atualização. A cena do crime foi isolada pela PMDF para o trabalho da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

O ataque em Samambaia se soma a outros dois casos graves de tentativa de feminicídio ocorridos desde sexta-feira (27) no Distrito Federal. Na madrugada de sábado (28), na Fercal, um homem ateou fogo contra o corpo da companheira próximo a uma quadra de futebol, logo após a ponte do bairro Bananal.

A vítima foi levada pelos bombeiros ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em estado "médio a grave". O suspeito, que também sofreu queimaduras no braço direito e no abdômen, foi preso em flagrante pela PMDF e encaminhado à 35ª DP (Sobradinho II) após receber atendimento médico.

Na sexta, na QC 01, Conjunto O, em Santa Maria, um homem esfaqueou a companheira na perna direita e incendiou a residência onde estavam para tentar matá-la. Vizinhos perseguiram e agrediram o suspeito antes da chegada da polícia.

A mulher foi socorrida pelo CBMDF, enquanto o homem acabou detido a duas quadras do imóvel e levado à 20ª DP (Gama). Além das três tentativas, uma mulher de 44 anos foi morta a pedradas na manhã de sábado na Rua 71 de São Sebastião, tendo o corpo ocultado sob galhos de árvore — crime pelo qual um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela 30ª DP e confessou a autoria.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.