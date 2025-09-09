Gêmeas siamesas podem engravidar e ter filhos? Especialista explica

As gêmeas Abby e Brittany formam um dos poucos pares gemelares dicefálicas já vistos. Elas compartilham o mesmo corpo da cintura para baixo. Inclusive, os órgãos reprodutivos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Famosas por estrelarem realities shows na televisão, as gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, naturais do estado de Minnesota, no noroeste dos Estados Unidos, foram vistas duas vezes desde o último mês de agosto com um bebê, segundo flagras do portal TMZ.

As gêmeas de 35 anos formam um dos poucos pares gemelares dicefálicas já vistos. A categoria engloba pessoas que nasceram com duas cabeças, dois pares de pulmões e dois corações cada. No entanto, compartilham o mesmo corpo da cintura para baixo. Inclusive, os órgãos reprodutivos.

Mas, afinal, uma eventual gravidez seria possível?

Em entrevista ao Correio, Evandro Oliveira da Silva, gineco-obstetra e professor de ginecologia na Universidade Católica de Brasília, explica que sim, uma eventual gravidez entre gêmas siamesas é possível. Caso Abby e Brittany possuam órgãos reprodutores femininos, no caso, vagina, trompas, útero e ovários, uma gravidez seria anatomicamente possível. "O primeiro fator que precisamos levar em consideração é a existência de um aparelho reprodutor feminino compatíveis para uma gestação", analisa.



O especialista, no entanto, faz ressalvas. Por serem siamesas, Evandro explicita que a necessidade de acompanhamento minucioso por parte de uma equipe multidiciplinar seria imprescindível. "Pelo fato de serem siamesas, com certeza elas devem ter algumas alterações físicas ou metabólicas. Isso as colocariam, caso engravidassem, em uma condição de gestação de alto risco. Por isso, seguiram os protocolos que uma gravidez de alto risco exige, durante todo o pré-natal", acrescentou.

Com uma gravidez em curso, como ficaria a saúde do feto?

Ainda de acordo com o gineco-obstetra, a natureza das irmãs, desde que livres de quaisquer fatores genéticos associados a isso, não aumentaria a possibilidade da chegada de filhos ou filhas siamesas, ou com quaisquer tipos de problemas físicos.

"É claro que estudos genéticos dessas gêmeas trariam informações mais concretas sobre isso. Agora, é importante deixar bem claro que o índice de probabilidade de isso acontecer, como uma gravidez com problemas físicos ou filhos siameses é muito, muito baixa", ressaltou.

O especialista também explica que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Ou seja, nenhuma gestação de gêmeas siamesas, desde que possível, será igual a outra. Em relação ao registro legal de quem seria a mãe, Evandro salienta que cabe à legislação tomar a decisão. No entanto, no caso da existência de um único útero, ambas seriam responsáveis pela gestação.

"A partir do momento em que existe uma gravidez de gêmeas siamesas, quem decidirá isso será a legislação. Mas, do ponto de vista genético, como há apenas um útero, ambas são responsáveis por gerar um novo ser humano", contou.

Irmãs deixaram indícios na internet

Em janeiro passado, pelas redes sociais, as irmãs postaram um vídeo com várias frases, entre elas, uma com os dizeres "casadas e bebê a caminho". Até agora, contudo, nenhuma das duas anunciou publicamente sobre um filho. Caso uma gravidez fosse confirmada, seriam as primeiras dicefálicas a tê-lo feito.

Abby se casou, em 2021, com Joshua Bowling, um veterano do Exército dos EUA. Foi apenas no ano passado, todavia, que informações sobre uma filha de Bowling, de outro relacionamento, vieram à tona. Ou seja, Abby seria madrasta da criança.

Além das duas cabeças, as irmãs ainda têm dois cérebros, duas medulas espinhais e dois corações. Por isso, precisam trabalhar em equipe para realizar tarefas, como se locomover, por exemplo. As duas se tornaram celebridades depois de terem participado do programa da apresentadora Oprah Winfrey. Tiveram, também, o próprio reality.