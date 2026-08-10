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Agosto terá dois eclipses; saiba quando os fenômenos ocorrerão

Eclipse solar acontece no dia 12 de agosto, e não poderá ser visto no Brasil; já o eclipse lunar, no fim do mês, será visível em todos os estados brasileiros

Eclipse lunar acontece no final de agosto e poderá ser visto a olho nu em todos os estados brasileiros. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Eclipse lunar acontece no final de agosto e poderá ser visto a olho nu em todos os estados brasileiros. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Agosto será marcado por dois fenômenos astronômicos em diferentes partes do mundo: um eclipse solar total no hemisfério norte e um eclipse lunar quase total que poderá ser observado em países das Américas, da Europa e da África, incluindo o Brasil.

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O eclipse solar total ocorre nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, mas não será visível no Brasil. Segundo a NASA, o fenômeno se restringe ao Hemisfério Norte, com totalidade visto na Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e Espanha, além de uma faixa no norte de Portugal. Em boa parte do restante da Europa, o eclipse aparecerá apenas de forma parcial. 

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Um eclipse solar acontece quando a lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre parte do planeta. Quando essa sombra bloqueia totalmente a luz solar, o fenômeno é classificado como eclipse solar total. 

Para quem deseja testemunhar o fenômeno, mesmo que de longe, a NASA transmitirá o evento ao vivo a partir das 13h15 (horário de Brasília), pela Prime Video, Facebook, Instagram, Twitch, X, Youtube, e pelo streaming oficial NASA+.

Esse acontecido exige o uso de óculos certificados conforme a norma ISO 12312-2, ou máscaras com vidro de soldador número 14, já que observar diretamente sem proteção pode causar danos graves à visão, incluindo cegueira.

Já o segundo fenômeno do mês, o eclipse lunar parcial, ocorrerá entre os dias 27 e 28 de agosto, com início às 23h30 e atingindo o auge às 1h00, no horário de Brasília, com cerca de 93% do disco lunar coberto, ganhando um tom avermelhado. Esse, poderá ser visto a olho nu em todos os estados brasileiros. 

O eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, em um alinhamento perfeito, o que bloqueia a luz solar direta e projeta sua própria sombra sobre a superfície da lua, a escurecendo total ou parcialmente. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/08/2026 10:16
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