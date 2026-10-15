Quem é a mulher que ajudou a criar o Dia dos Professores no Brasil

Correio Braziliense

Antonieta de Barros, incansável defensora da educação e dos direitos sociais - (crédito: Memorial Antonieta de Barros)

Antonieta de Barros nasceu em 11 de julho de 1901, em Florianópolis, Santa Catarina. Filha de uma mulher ex-escravizada, destacou-se desde cedo pela dedicação aos estudos. Essa trajetória permitiu superar barreiras sociais e raciais em uma época de desigualdades, tornando-se a primeira pessoa de sua família a completar a formação escolar. Antonieta elaborou o projeto de lei responsável por criar o Dia dos Professores em 15 de outubro, celebração posteriormente nacionalizada.

Atuação no jornalismo e na educação

Em 1920, iniciou sua presença pública por meio da imprensa. Sua produção jornalística teve como foco a defesa dos direitos sociais, da educação, da igualdade para as mulheres e a luta contra o preconceito de cor. Ela fundou e dirigiu a revista "A Semana", publicação centrada em temas educacionais e sociais que consolidou sua voz ativa na sociedade.

Leia Mais

Dois anos depois, em 1922, fundou uma escola voltada para o atendimento de crianças e adultos. Antonieta lecionou nessa instituição de ensino até 1952, ano de sua morte. Durante esse período, alcançou reconhecimento expressivo como uma das melhores educadoras de sua época, mantendo dedicação constante às causas do ensino e à proteção dos menos favorecidos.

Na promulgação da Lei de nº145 que instituiu o Dia do Professor em 1948, Antonieta fez o seguinte discurso: "Educar é ensinar os outros a viver; é iluminar caminhos alheios; é amparar debilitados, transformando-os em fortes; é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar, sem muletas e sem tropeços; é transportar às almas que o Senhor nos confiar, à força insuperável da Fé."

Pioneirismo na política e criação de data histórica

elegeu-se a primeira mulher negra deputada estadual do país, em 1934;

conquistou a reeleição para o mandato parlamentar em 1947;

tornou-se a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa de Santa Catarina;

elaborou o projeto de lei responsável por criar o Dia dos Professores em 15 de outubro, celebração posteriormente nacionalizada.

Em 2023, o nome de Antonieta de Barros passou a constar no Panteão dos Heróis e Heroínas da Pátria. O reconhecimento oficial homenageou seu papel na defesa do magistério, da instrução formal e do combate à discriminação racial, confirmando sua importância na história política e social do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.