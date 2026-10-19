Japão lança foguete para primeira missão mundial a uma lua de Marte

Os participantes esperam que o projeto estabeleça as bases para uma futura exploração humana do Planeta Vermelho - (crédito: JAXA)

Cientistas japoneses lançaram nesta terça-feira (20/10) uma nave espacial que aspira ser a primeira a coletar amostras de uma das luas de Marte, o que pode ajudar a desvendar as origens do Sistema Solar e da vida na Terra.

O foguete H3, que transporta a sonda não tripulada Martian Moons eXploration (MMX), decolou do Centro Espacial de Tanegashima às 4h41 locais (16h41 de segunda no horário de Brasília), segundo uma transmissão ao vivo divulgada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

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Se a operação for bem-sucedida, a nave deverá chegar em agosto do próximo ano a Fobos, a maior lua do Planeta Vermelho. Em seguida, pousará no satélite por um período de até três anos para coletar pelo menos dez gramas de materiais de sua superfície.

A missão, que pretende realizar a primeira viagem de ida e volta a essa região da órbita de Marte, é resultado de uma colaboração com agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa, além de várias universidades e empresas de tecnologia.

Os participantes esperam que o projeto estabeleça as bases para uma futura exploração humana do Planeta Vermelho.

A JAXA espera que a missão revele como Marte e suas duas luas se formaram, um elemento fundamental para compreender o nascimento do Sistema Solar.

Uma das teorias sobre a origem das luas marcianas, conhecida como hipótese do "grande impacto", sustenta que elas se formaram após a colisão de um corpo celeste com Marte.

Já a hipótese da "captura" propõe que as luas são asteroides atraídos pela gravidade de Marte.

Determinar qual das teorias está correta ajudará a revelar "como poderia ter surgido um ambiente habitável nos planetas terrestres", afirmou a agência japonesa, em referência aos quatro planetas mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

A JAXA informou que a missão também explorará a possibilidade de utilizar Fobos como uma "estação espacial natural", ao estabelecer os requisitos para uma viagem de ida e volta a Marte, algo "essencial para a exploração tripulada de Marte".

A nave também observará a outra lua marciana, Deimos, embora não pouse nela.

O desenvolvimento das estruturas de pouso da nave foi particularmente difícil, já que a gravidade em Fobos é extremamente baixa, disseram cientistas da JAXA.

Não é a primeira vez que o Japão traz amostras do espaço: em 2020, uma missão retornou à Terra com 5,4 gramas de rochas e areia coletadas em um asteroide a centenas de milhões de quilômetros do planeta