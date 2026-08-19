Nasa divulga imagens de cratera deixada por foguete da SpaceX na Lua

A sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) da NASA registrou uma série de imagens da nova cratera da Lua, feita a partir do impacto do estágio superior do foguete Falcon 9, da SpaceX, com a superfície lunar. A espaçonave entrou em contato com o astro em uma explosão equivalente a três toneladas de dinamite no início deste mês, após ter vagado pelo espaço por mais de um ano.
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A NASA divulgou imagens de antes e depois, mostrando o impacto com o máximo de detalhes. Os cientistas afirmam que a cratera parece ter cerca de 18 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade.
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Nas imagens divulgadas, é possível ver raios claros e escuros que se estendem na cratera. As partes mais escuras são feitas de poeira e rochas da superfície da Lua, que são alteradas ao longo do tempo por vento solar, raios cósmicos e impactos de micrometeoritos. Já as faixas mais claras próximas à borda da cratera são compostas de material fresco escavado de camadas mais profundas do subsolo.
De acordo com a NASA, o registro das imagens levou seis dias para serem feitos. Isso porque o orbitador rodeia a Lua de polo a polo a cada duas horas. Para a captura, foi necessário inclinar a espaçonave, para as câmeras apontarem para a cratera sempre que a LRO passasse a cerca de 96 quilômetros acima da Lua, viajando a 1,6 km por segundo.
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Além disso, era preciso calcular o tempo de forma precisa. Se o disparo da câmera fosse feito 10 segundos antes ou depois, o alvo desviaria do centro por 16 quilômetros. Após capturar imagens da cratera, a missão Danuri enviou as coordenadas para a equipe da LRO para ajudar a refinar a sequência de imagens subsequentes.
A sonda LRO está na órbita da Lua desde 2009, ajudando a NASA a se preparar para, eventualmente, retornar astronautas à superfície lunar por meio do programa Artemis.
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