Como o café muda o intestino e ajuda no combate à prisão de ventre

Pesquisas recentes indicam que o consumo de café pode influenciar significativamente a saúde e a motilidade intestinal - (crédito: Pexels)

O consumo regular de café altera não apenas a composição das bactérias digestivas, mas também a fisiologia do próprio intestino. Essa constatação integra um estudo da Universidade de Copenhague, publicado na revista Gut Microbiology, focado em investigar os impactos gastrointestinais provocados pela bebida.

A pesquisa acompanhou 61 adultos dinamarqueses saudáveis durante nove dias consecutivos. Ao todo, 50 voluntários ingeriram a SmartPill®, uma cápsula sem fio responsável por medir o tempo de trânsito, a acidez, a temperatura, a pressão e as contrações ao longo do trato gastrointestinal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Os voluntários registraram toda a ingestão alimentar por oito dias. Para validar os dados de consumo de café, a equipe médica avaliou biomarcadores e metabólitos da cafeína na urina, além de coletar amostras de fezes para analisar a abundância dos microrganismos presentes.

Impacto na flora e nos movimentos intestinais

Os pesquisadores classificaram como consumidores frequentes aqueles que bebiam entre uma e cinco xícaras diárias em mais de três dos oito dias monitorados. Esse grupo apresentou maior diversidade de bactérias intestinais em comparação com os participantes de consumo menos recorrente.

A análise também identificou alterações fisiológicas específicas nos consumidores frequentes: eles registraram um pH significativamente menor no intestino delgado e um volume superior de contrações musculares no cólon.

"As contrações intestinais podem favorecer uma digestão saudável, ajudar a prevenir a constipação e manter os músculos intestinais em boas condições", diz Francesca Bucci, doutoranda do Departamento de Nutrição, Exercício e Esportes da Universidade de Copenhague.

Os pesquisadores ainda não determinaram se o pH reduzido é benéfico ou prejudicial, embora o índice de acidez no intestino delgado afete a ação das enzimas digestivas e a decomposição dos alimentos.

Perspectivas para tratamentos digestivos

Embora a pesquisa não determine relação de causa exclusiva provocada pelo café, Henrik Munch Roager, professor associado da instituição, destaca que a bebida influencia etapas digestivas comprovadas, como a secreção de ácido no estômago.

O próximo passo planejado pelos cientistas consiste em um estudo de intervenção para controlar a ingestão diária da bebida, comparando os efeitos fisiológicos de períodos com consumo elevado frente a intervalos sem ingestão de café.

A equipe busca compreender a fundo como a bebida afeta as contrações musculares para utilizar esse conhecimento no estímulo natural da motilidade intestinal, auxiliando pessoas que enfrentam quadros de prisão de ventre ou evacuações irregulares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.