Cientistas descobrem fóssil de roedor gigante com 30kg

Paleontólogos de uma equipe internacional, com pesquisadores da Universidade McGill, descobriram fósseis de roedores notavelmente grandes no sul da Tailândia. O material foi localizado na mina de linhita de Bang Mark, situada na província de Krabi.
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A descoberta oferece uma nova perspectiva sobre a manifestação inicial do gigantismo em roedores, processo no qual os animais evoluem para portes maiores. O registro demonstra que a história evolutiva de espécies de grande tamanho é mais antiga e geograficamente mais disseminada do que a ciência reconhecia anteriormente.
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A espécie Yakamys sirindhornae viveu há aproximadamente 34 milhões de anos, durante o período Paleogeno Médio. Os pesquisadores encontraram fósseis dos dentes do mamífero: o segundo molar inferior e o incisivo inferior.
O gênero Yakamys combina o termo tailandês yak, que significa gigante, à palavra grega mys, que traduz rato. O nome sirindhornae homenageia a Princesa Maha Chakri Sirindhorn, em reconhecimento ao seu apoio histórico à ciência e à pesquisa paleontológica no país.
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Dimensões e peso estimado
A equipe aplicou sete métodos consagrados para calcular a massa corporal a partir das medidas dentárias. As análises apontam que o animal pesava perto de 30 quilos, cerca do dobro do porte de outros roedores conhecidos do mesmo período, a exemplo do Hulgana.
Virginie Millien, coautora do estudo e professora da Universidade McGill, ressaltou que a estimativa é preliminar: "este é apenas um valor aproximado, pois existe uma incerteza considerável associada à estimativa da massa corporal a partir de fósseis".
A pesquisadora declarou que "hoje, o maior roedor vivo é a capivara, mas roedores muito grandes não estão restritos a ecossistemas recentes". Segundo Millien, roedores gigantes surgiram repetidamente na América do Sul, e o Sudeste Asiático também desempenhou papel relevante nessa história evolutiva inicial.
Os fósseis integram um projeto colaborativo na Bacia de Krabi que reúne a Universidade McGill, o Departamento de Recursos Minerais da Tailândia, o CNRS e a Universidade de Poitiers. Diante do material fóssil limitado, a equipe pontua que novos achados serão fundamentais para compreender a biologia, a ecologia e a evolução da espécie.
O artigo "Um isquiromídeo gigante do Eoceno do Sudeste Asiático revela a evolução inicial do gigantismo em roedores" saiu na revista "Scientific Reports". O estudo tem autoria de Yaowalak Chaimanee, Laurent Marivaux, Virginie Millien, Chotima Yamee, Pannipa Tian e Jean-Jacques Jaeger, com apoio do CNRS, da Universidade de Poitiers, da Universidade de Montpellier, da Universidade McGill e do Departamento de Recursos Minerais da Tailândia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.