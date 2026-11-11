Cientistas descobrem fóssil de roedor gigante com 30kg

A descoberta de fósseis de dentes de roedores gigantes na província de Krabi, na Tailândia, destaca o importante papel do Sudeste Asiático na história evolutiva inicial de roedores de grande porte, incluindo o recém-identificado Yakamys sirindhornae - (crédito: Yaowalak Chaimanee)

Paleontólogos de uma equipe internacional, com pesquisadores da Universidade McGill, descobriram fósseis de roedores notavelmente grandes no sul da Tailândia. O material foi localizado na mina de linhita de Bang Mark, situada na província de Krabi.

A descoberta oferece uma nova perspectiva sobre a manifestação inicial do gigantismo em roedores, processo no qual os animais evoluem para portes maiores. O registro demonstra que a história evolutiva de espécies de grande tamanho é mais antiga e geograficamente mais disseminada do que a ciência reconhecia anteriormente.

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A espécie Yakamys sirindhornae viveu há aproximadamente 34 milhões de anos, durante o período Paleogeno Médio. Os pesquisadores encontraram fósseis dos dentes do mamífero: o segundo molar inferior e o incisivo inferior.

O gênero Yakamys combina o termo tailandês yak, que significa gigante, à palavra grega mys, que traduz rato. O nome sirindhornae homenageia a Princesa Maha Chakri Sirindhorn, em reconhecimento ao seu apoio histórico à ciência e à pesquisa paleontológica no país.

Dimensões e peso estimado

A equipe aplicou sete métodos consagrados para calcular a massa corporal a partir das medidas dentárias. As análises apontam que o animal pesava perto de 30 quilos, cerca do dobro do porte de outros roedores conhecidos do mesmo período, a exemplo do Hulgana.

Virginie Millien, coautora do estudo e professora da Universidade McGill, ressaltou que a estimativa é preliminar: "este é apenas um valor aproximado, pois existe uma incerteza considerável associada à estimativa da massa corporal a partir de fósseis".

A pesquisadora declarou que "hoje, o maior roedor vivo é a capivara, mas roedores muito grandes não estão restritos a ecossistemas recentes". Segundo Millien, roedores gigantes surgiram repetidamente na América do Sul, e o Sudeste Asiático também desempenhou papel relevante nessa história evolutiva inicial.

Os fósseis integram um projeto colaborativo na Bacia de Krabi que reúne a Universidade McGill, o Departamento de Recursos Minerais da Tailândia, o CNRS e a Universidade de Poitiers. Diante do material fóssil limitado, a equipe pontua que novos achados serão fundamentais para compreender a biologia, a ecologia e a evolução da espécie.

O artigo "Um isquiromídeo gigante do Eoceno do Sudeste Asiático revela a evolução inicial do gigantismo em roedores" saiu na revista "Scientific Reports". O estudo tem autoria de Yaowalak Chaimanee, Laurent Marivaux, Virginie Millien, Chotima Yamee, Pannipa Tian e Jean-Jacques Jaeger, com apoio do CNRS, da Universidade de Poitiers, da Universidade de Montpellier, da Universidade McGill e do Departamento de Recursos Minerais da Tailândia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.