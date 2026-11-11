Cientistas descobrem causa genética de doença cerebral fatal em bebês

Exames de imagem cerebral de crianças das cinco famílias com doença relacionada ao gene VPS25. As ultrassonografias e ressonâncias magnéticas realizadas durante a gravidez mostram as anormalidades cerebrais comuns a todas as famílias, incluindo a ausência do corpo caloso (a faixa de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais) e espaços preenchidos por líquido (ventrículos) dilatados. - (crédito: Isaioglou et al., Genome Medicine (2026))

Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST) e o Hospital Especializado e Centro de Pesquisa Rei Faisal (KFSHRC), na Arábia Saudita, identificaram a causa de uma doença cerebral fatal em recém-nascidos. A condição afeta o desenvolvimento neurológico antes do nascimento e provoca graves problemas nos primeiros estágios da vida.

Bebês atingidos pela enfermidade apresentam convulsões, dificuldades profundas de desenvolvimento e anormalidades estruturais no cérebro. Em diversas situações, famílias perderam mais de um filho sem saber a origem do problema ou o risco de repetição em futuras gestações.

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O papel do gene VPS25

O estudo, publicado na revista "Genome Medicine", reuniu cinco famílias sem parentesco na Arábia Saudita, na Europa e na América do Norte. Ao analisar exames celulares e genéticos dos pacientes, os cientistas descobriram alterações no gene VPS25, responsável pela manutenção das células nervosas.

A pesquisa apontou a interrupção de processos biológicos críticos, modificando o número e o conteúdo de minúsculos pacotes liberados pelas células. As substâncias ausentes incluíam proteínas vitais para proteger e manter os neurônios, gerando a primeira evidência que liga alterações no VPS25 a uma patologia humana.

“Saber que esta doença tem uma causa genética rara pode trazer conforto às famílias que viveram durante anos com a incerteza sobre suas perdas trágicas”, disse a professora Jasmeen Merzaban, co-líder do estudo na KAUST. A especialista destacou que a descoberta viabiliza a detecção precoce da condição por meio de testes genéticos na gravidez.

Integração entre clínica e laboratório

A identificação da doença exigiu trabalho conjunto entre médicos e pesquisadores. Profissionais do KFSHRC documentaram sintomas diretamente com as famílias, enquanto a equipe da KAUST realizou estudos laboratoriais nas células afetadas para desvendar o mecanismo do distúrbio.

Três famílias foram identificadas por meio de programas genômicos sauditas antes de a equipe conectar esses registros com casos da América do Norte e da Europa. A associação dos dados revelou um padrão biológico impossível de notar na análise de um único grupo familiar.

“Quando uma condição é tão rara, uma única família pode não ser suficiente para revelar o que está acontecendo”, disse o professor Fowzan Alkuraya, líder de genética clínica do estudo e afiliado ao KFSHRC e à KAUST. Segundo ele, o cruzamento genômico internacional permitiu solucionar diagnósticos pendentes.

O achado oferece um novo gene para avaliação em casos de anormalidades cerebrais inexplicadas e contribui com o aconselhamento reprodutivo das famílias. Os cientistas esperam localizar outros pacientes para aprofundar a compreensão sobre os impactos do gene VPS25 no desenvolvimento cerebral inicial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.