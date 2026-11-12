Astrônomos detectam pulsos de rádio misteriosos vindos de estrela morta

Representação artística do sistema binário onde anã branca e estrela como o Sol interagem, gerando pulsos de rádio misteriosos - (crédito: Natasha Hurley-Walker)

Cientistas do núcleo da Universidade Curtin no Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia (ICRAR) identificaram a origem de pulsos de rádio misteriosos no espaço profundo. Os sinais pertencem ao sistema GPM J071507-114153, formado por um par incomum de estrelas que orbitam entre si a mais de 5 mil anos-luz de distância da Terra.

A dupla estelar reúne uma anã branca, núcleo denso deixado após a morte de uma estrela, que gira a cada oito minutos, e uma estrela do tipo G, semelhante ao nosso Sol. Essa configuração representa um marco científico, pois tais pulsações costumam ocorrer em sistemas com anãs vermelhas menores e mais frias.

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Origem dos sinais no sistema binário

O par integra a classe dos transientes de longo período (LPTs). Esses objetos emitem transmissões de rádio que ligam e desligam em intervalos de minutos a horas. Cerca de doze sistemas dessa categoria foram identificados desde o primeiro registro feito pela equipe do ICRAR, em 2021.

O autor principal da pesquisa, Sam McSweeney, destacou a precisão dos dados coletados: "Esta é a primeira vez que os pulsos são nítidos o suficiente para vermos a anã branca se movendo em sua órbita ao redor de sua companheira, então sabemos que as pulsações vêm de uma região próxima à anã branca, ou possivelmente até mesmo da própria anã branca".

Para validar e compreender o movimento da anã branca, os pesquisadores processaram mais de 100 horas de dados de rádio no Centro de Pesquisa de Supercomputação Pawsey.

Identificação de tempestades estelares

A coautora do estudo, professora associada Natasha Hurley-Walker, relatou que as emissões permitiram registrar erupções na estrela semelhante ao Sol, parecidas com as tempestades que geram auroras na Terra. Os pesquisadores também observaram a passagem da anã branca atrás de uma proeminência estelar com forte campo magnético, caracterizada como um grande anel de plasma.

O mapeamento do fenômeno exigiu a atuação conjunta de diferentes instalações:

O Murchison Widefield Array (MWA), na Austrália Ocidental, escaneou a Via Láctea e detectou o sistema;

O radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, determinou a localização exata das emissões;

O Observatório W.M. Keck, no Havaí, confirmou a presença da estrela do tipo G por meio de observações ópticas.

Tanto o MWA quanto o MeerKAT atuam como precursores dos projetos SKA-Low e SKA-Mid. O estudo, intitulado "Um fenômeno transitório de longo período com um companheiro semelhante ao Sol", foi publicado na revista "Nature Astronomy".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.