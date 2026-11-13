Cientistas abrem o zeptoverso com fenômeno quântico ultrarraro

Colisões de alta energia revelam fenômenos subatômicos, abrindo portas para a exploração do zeptoverso na física - (crédito: Flow)

Cientistas anunciaram no CERN, na Suíça, a detecção de um fenômeno subatômico investigado há mais de 40 anos. Uma equipe internacional liderada pela Universidade de Cambridge obteve as primeiras evidências diretas em um único experimento sobre a transformação da partícula instável B0 em dois múons, que representam versões mais pesadas do elétron.

Essa desintegração ocorre apenas 1 vez a cada 10 bilhões de ocasiões. A partícula B0, formada pelo quark beauty, dura 1,5 trilionésimo de segundo em colisões de alta energia. O processo funciona como uma lupa quântica para investigar o zeptoverso, fronteira invisível onde podem existir respostas sobre a matéria escura e a origem do Universo.

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A escala do zeptoverso

Um zeptômetro equivale a um trilionésimo de bilionésimo de metro, medida milhares de trilhões de vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Em comparação, um milímetro corresponde à ponta de um lápis e um nanômetro representa o tamanho de uma molécula de DNA.

O Grande Colisor de Hádrons registra diretamente estruturas até o limite de 100 zeptômetros. Como partículas candidatas à matéria escura não surgiram em choques frontais, físicos suspeitam que sejam pesadas demais para criação direta na máquina e estejam situadas na escala de 1 zeptômetro.

Medições e tecnologia

Pesquisadores chamam a desintegração da partícula beauty de "canal dourado". Se existirem partículas desconhecidas no zeptoverso, elas causam alterações quânticas no processo, agindo como pedras invisíveis no fundo de um rio que modificam a correnteza na superfície.

A caçada começou em 1984, antes do nascimento do líder da análise, Harry Cliff, e tem ligação histórica com o Laboratório Cavendish, onde ocorreu a descoberta do elétron em 1897. O avanço recente dependeu do detector LHCb atualizado, que multiplicou por cinco a capacidade de registrar colisões operando com energia de 13,6 TeV.

O grupo utilizou aprendizado de máquina para eliminar ruídos de colisões comuns. A união de dados de 2024 e 2025 com o arquivo de 2011 a 2018 gerou um sinal de 3,2 sigma, nível que ultrapassa a marca de 3 sigma exigida pela ciência para comprovar uma evidência.

A taxa observada até o momento confirma o Modelo Padrão da física e ajuda a descartar hipóteses incorretas. Sobre os próximos passos, Harry Cliff declarou que “estamos batendo à porta do zeptoverso agora”. “Mal posso esperar para ver o que encontraremos à medida que explorarmos mais fundo”. Uma nova modernização do LHCb está prevista para a década de 2030 para ampliar a coleta de dados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.