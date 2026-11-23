O hábito pode comprometer os dentes, gerar dores de cabeça e até Disfunção Temporomandibular (DTM) - (crédito: Divulgação)

Dores de cabeça, fadiga nos músculos da mastigação, desgaste dos dentes e até zumbidos nos ouvidos podem ser consequências de um hábito quase imperceptível: o bruxismo. Ele se caracteriza pela fricção involuntária dos dentes, que pode acontecer durante a noite, com o bruxismo noturno, e durante o dia, com o bruxismo em vigília.

O dentista Guilherme Melão, especialista na área, explica que o bruxismo é um comportamento motor, um hábito parafuncional, como roer unha ou morder lápis ou canetas, causado e agravado por momentos de ansiedade, estresse, nervosismo, concentração e tensão.

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Segundo ele, não é a intensidade que gera essas consequências, é a constância. “Não é uma questão de apertar forte. A leve pressão entre um dente encostado no outro causa tensão na musculatura e nas estruturas da mastigação”, avisa o dentista.

Ele explica que o bruxismo em vigília acontece quando a pessoa aperta os dentes inconscientemente durante o dia. Podendo sentir os efeitos desse hábito (dores de cabeça, fadiga na mandíbula) no final do dia.

É o caso da professora da rede pública do Distrito Federal Daniela Moura, 46 anos, que tem o costume de apertar os dentes quando está ansiosa ou estressada com algumas situações do dia a dia. Ela conta que criou o costume depois de adulta e sente dores na cabeça e no maxilar após dias “mais tensos”.

Já o bruxismo noturno está mais vinculado a distúrbios do sono e os sintomas como dor de cabeça, fadiga no músculo da mandíbula aparecem quando a pessoa acorda. Como é o caso do Henrique Oliveira, 60 anos, servidor público, que acordava com dores de cabeça e algumas vezes com os dentes trincados.

A solução para ele foi usar uma placa de acrílico, semelhante àqueles aparelhos de clareamento, durante a noite, para proteger os dentes e dissipar a força das mordidas. Esse é um dos tratamentos.

Hábito difícil de mudar

O dentista Guilherme Melão conta que o tratamento é difícil, pois se trata da desconstrução de um hábito. “As pessoas que normalmente estão vivendo um nível de ansiedade, um nível de estresse, as situações do dia a dia, tudo isso influencia. Então, a gente precisa desfazer esse hábito e entender o momento emocional que a pessoa está vivendo”, explica o doutor.

Para diminuir a tensão do dia a dia e consequentemente diminuir a ocorrência de bruxismo, Guilherme recomenda uma dieta balanceada, um sono bom e atividade física. Além de buscar atividades nas quais o paciente se sente bem, como ir à cachoeiras, jogar videogames, tocar instrumentos ou ler.

“A pessoa precisa encontrar maneiras de não jogar essa tensão na mandíbula. Por isso eu digo que o tratamento envolve muito mais o que você faz fora do consultório do que dentro”, avisa o dentista.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer