Evidências de vulcanismo explosivo na Fossa das Marianas, as rochas piroclásticas mais profundas já documentadas - (crédito: Robert J. Stern )

Há 52 milhões de anos, a placa tectônica do Pacífico começou a deslizar sob a placa do Mar das Filipinas. O movimento formou a Fossa das Marianas, o vale mais profundo do leito oceânico da Terra, onde a Depressão Challenger atinge quase 11 mil metros abaixo do nível do mar.

Pesquisadores navegaram até o local no final de 2024 para investigar as razões dessa profundidade. Com o veículo operado remotamente Jason/Medea, a equipe coletou amostras nas paredes do abismo e identificou vestígios das erupções vulcânicas explosivas mais profundas já documentadas no planeta.

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O veículo completou sete mergulhos em uma extensão de aproximadamente 300 quilômetros, situada em um segmento frontal de 550 quilômetros próximo à Depressão Challenger. O equipamento desce até 6.500 metros, limite que restringiu as coletas a essa profundidade.

Rochas piroclásticas nas profundezas

No setor ocidental da área percorrida, os cientistas encontraram camadas finas e planas de rochas piroclásticas no leito submarino. O achado ocorreu em uma área onde o manto geralmente não atinge calor suficiente para derreter, ambiente em que lavas jovens são raras.

"O vulcanismo explosivo perto de fossas é incomum, por isso ficamos muito surpresos", afirmou Robert J. Stern, pesquisador da Universidade do Texas em Dallas e autor principal do artigo na Frontiers in Earth Science. O cientista destacou: "Estas são as rochas piroclásticas mais profundas documentadas até o momento em qualquer parte do oceano".

Stern explicou que a pressão intensa nessas profundidades altera o comportamento das erupções. Os gases presentes no magma não conseguem se expandir tanto quanto em terra ou em águas rasas, o que limita o poder explosivo observado na superfície.

Dinâmica das placas tectônicas

O estudo revelou que a crosta marinha se estende de leste a oeste de formas distintas em cada extremidade. O setor oriental concentra rochas antigas puxadas mecanicamente, enquanto o setor ocidental acumula magma e rochas vulcânicas jovens. A equipe aponta que datas radiométricas adicionais são necessárias para testar essa hipótese.

As análises também ajudam a explicar a profundidade da Depressão Challenger. As duas placas da zona de subducção possuem ligação fraca entre si, facilitando a descida da placa inferior. Essa placa é curta e estreita, o que permite uma curvatura mais acentuada durante o afundamento e aumenta a profundidade da fossa.

Os fluxos piroclásticos quentes desceram encostas sem percorrer longas distâncias, preservando calor para se soldarem como rochas duras. Os cientistas pretendem localizar os pontos das erupções, mas dependem de novos equipamentos: entre 6.500 e 11 mil metros de profundidade, apenas pesquisadores chineses e empresários possuem ferramentas capazes de operar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.