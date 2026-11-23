A pesquisa da Unicamp revela como células de defesa atuam na proteção e reparação da parede intestinal - (crédito: Unicamp)

Células de defesa geralmente associadas ao agravamento inflamatório também atuam na proteção e reparação do intestino. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificaram que o acetato estimula neutrófilos a liberar uma proteína protetora que reduz danos à parede intestinal. O estudo saiu na revista PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

O acetato é um ácido graxo de cadeia curta produzido pela fermentação de fibras alimentares por bactérias intestinais. Esse mecanismo pode abrir caminhos para terapias contra doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, enfermidades que afetam milhões de indivíduos e causam sintomas graves: dor abdominal, diarreia e sangramentos.

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Ação das fibras e do acetato

Para compreender esse comportamento celular, a equipe avaliou camundongos com colite submetidos a duas abordagens terapêuticas:

pectina, fibra encontrada em frutas e vegetais;

acetato, metabólito produzido pela microbiota intestinal.

Os dois tratamentos diminuíram os sinais da colite, preservaram o tecido e evitaram a perda de peso. Nos animais que receberam acetato, cientistas detectaram volume maior de neutrófilos exatamente nos locais com menos lesões. Quando os pesquisadores usaram anticorpos e ferramentas genéticas para eliminar os neutrófilos, o efeito protetor cessou e as feridas pioraram.

Comunicação celular e regeneração

A investigação identificou que o acetato se conecta ao receptor FFAR2/GPR43, situado na superfície dos neutrófilos. Essa interação impulsiona a liberação de interleucina-22 (IL-22), citocina que estimula a recuperação da parede intestinal e barra a invasão bacteriana.

Testes laboratoriais indicaram o funcionamento dessa mesma rota em células humanas de doadores saudáveis expostas ao acetato. Amostras de biópsias de pacientes com retocolite ulcerativa revelaram maior presença de neutrófilos com FFAR2 nas regiões inflamadas, com ativação de genes coordenados pela IL-22.

O grupo liderado pelo professor Marco Aurélio Ramirez Vinolo, do Instituto de Biologia da Unicamp, planeja examinar se o acetato altera o comportamento das células no próprio intestino ou ainda na medula óssea. Os detalhes constam no artigo Acetate-FFAR2 signaling induces neutrophil-derived IL-22 to protect against colitis.

Com informações da Agência Fapesp

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.