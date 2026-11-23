Pesquisadores de uma equipe internacional desenvolveram modelos virtuais biofísicos do cérebro de 6.986 pessoas. O estudo, divulgado na revista Nature Biomedical Engineering, analisa as conexões existentes entre o envelhecimento, doenças neurodegenerativas e influências do ambiente.
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Cada órgão foi mapeado por ressonância magnética funcional e recriado digitalmente a partir de equações biológicas. O trabalho simulou 90 regiões cerebrais interconectadas e adaptou os sinais virtuais até alcançar correspondência com os padrões registrados nos exames em estado de repouso dos voluntários.
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De acordo com Agustín Ibáñez, autor correspondente do estudo: “cada cérebro envelhece em um contexto diferente. Nossos gêmeos biofísicos nos ajudam a estudar como as variações em nossa biologia e as condições sociais e ambientais de nossas vidas se relacionam com a função cerebral”.
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O pesquisador complementa que cada modelo atua como um laboratório virtual personalizado: “os pesquisadores podem ajustar a forma como suas populações neuronais interagem e examinar como essas mudanças afetam o cérebro como um todo. Isso abre caminho para a compreensão das diferenças, permitindo testar possíveis explicações, mecanismos, tratamentos e intervenções”.
Avanços no diagnóstico e dados ambientais
A base de dados reúne participantes de 18 a 100 anos em 16 países. A excitabilidade das regiões calculada pelos modelos coincidiu com o volume da substância cinzenta, o que comprova o alinhamento das simulações com a vida real.
A idade mostrou ligação direta com a regularidade ou imprevisibilidade das flutuações da atividade neural. Diagnósticos de comprometimento cognitivo leve, doença de Alzheimer e degeneração frontotemporal revelaram variações conjuntas nos níveis, na oscilação e no balanço de ativação dos neurônios. A degeneração frontotemporal registrou o maior desvio geral em relação ao padrão saudável.
O contexto externo exibiu conexões com o funcionamento cerebral em sete de dez áreas examinadas. Os índices mais expressivos envolveram:
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indicadores democráticos, como liberdade de escolha, participação, representação política e estado de direito;
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qualidade do solo e da água;
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níveis de poluição do ar.
Os resultados mantiveram consistência após o controle de idade, sexo, diagnóstico, país, aparelhos de ressonância e qualidade dos dados. Informações sobre a vida dos indivíduos também indicaram correlação com acesso à saúde, experiências na infância e situação financeira.
A equipe compartilhou o código e os parâmetros para permitir novos experimentos virtuais, como simulações para verificar como melhorias na pureza do ar ou na assistência médica alteram a dinâmica cerebral.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.