Sara Coppi, coautora do estudo e ex-aluna de doutorado do Instituto Karolinska, experimenta a ilusão da mão de borracha - (crédito: Maximilian Hauser)

Pesquisadores do Instituto Karolinska descobriram que a sensação de que uma mão pertence ao próprio corpo surge antes mesmo do toque físico acontecer. O estudo mapeou a atividade cerebral dos voluntários milissegundo a milissegundo para compreender como o cérebro cria essa experiência.

A investigação saiu na revista Nature Communications. Segundo Henrik Ehrsson, professor do Departamento de Neurociências do Instituto Karolinska e coordenador do estudo, a ciência já conhecia as regiões cerebrais envolvidas na posse corporal, mas sabia pouco sobre o momento em que essas áreas operam e interagem.

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Como funcionou o experimento

O teste contou com 45 voluntários saudáveis submetidos ao método da mão de borracha. Dois braços robóticos aplicaram toques leves e simultâneos na mão artificial visível e na mão esquerda real dos participantes, escondida atrás de uma tela. Aparelhos de magnetoencefalografia registraram os sinais neurais em tempo real.

Os cientistas analisaram os dados dos 28 participantes que sentiram nitidamente a ilusão. Ao repetir a verificação a cada quatro milissegundos, a equipe identificou três fases de atividade ligadas à percepção do membro:

a etapa inicial começou antes do contato na pele;

padrões rápidos de atividade surgiram no hemisfério direito, incluindo os lobos frontal e parietal e o cerebelo;

o hemisfério esquerdo entrou no circuito após essa sequência.

Daniel Lundqvist, professor do Departamento de Neurociência Clínica e coautor da publicação, afirmou que essa resposta precoce comprova como as expectativas cerebrais se conectam com a sensação consciente do próprio corpo.

Pistas para casos de AVC

A concentração das duas fases iniciais quase exclusivamente no hemisfério direito fornece pistas sobre alterações motoras e sensoriais. O resultado pode ajudar a entender a razão pela qual pessoas vítimas de acidente vascular cerebral deixam de reconhecer o braço esquerdo como seu. Danos no lado direito costumam atingir o membro esquerdo, embora o efeito ainda não tenha sido avaliado clinicamente em pacientes.

Ehrsson pretende realizar novos estudos para comparar os padrões cerebrais entre as mãos direita e esquerda, além de colaborar com especialistas em AVC para analisar esse fenômeno em pacientes. O estudo teve cooperação do NatMEG e do Centro de Imagem Cerebral da Universidade de Estocolmo, com recursos do Conselho Sueco de Pesquisa, da Fundação Göran Gustafsson, da Fundação Torsten Söderberg e da Fundação Sueca do Cérebro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.