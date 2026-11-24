Sítios arqueológicos australianos, como o abrigo rochoso de Riwi, revelam hábitos alimentares de humanos de 50 mil anos atrás - (crédito: Jane Balme)

Um projeto de 10 anos desenvolvido no remoto noroeste da Austrália indica que arqueólogos precisam rever suposições sobre a alimentação de humanos de quase 50 mil anos atrás. As teorias tradicionais afirmavam que grupos antigos só ampliavam o cardápio quando faltavam opções de melhor qualidade.

A professora associada da Universidade de Queensland, Tiina Manne, apontou o oposto a partir de análises realizadas nos sítios arqueológicos de Barrow Island e Riwi, na Austrália Ocidental. O estudo comprovou que as populações preferiam caçar espécies variadas em vez de focar apenas em presas específicas.

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Na orla do Grande Deserto de Areia, o abrigo rochoso de Riwi preserva vestígios de 45.000 anos. Os habitantes da época consumiam:

cangurus e equidnas;

gambás e raposas-voadoras;

lagartos e cobras.

Segundo a pesquisadora, essa variedade representava abundância em uma região de clima instável. Na Ilha Barrow, conectada ao continente no passado, a alimentação reunia cangurus, tartarugas e peixes de recife. A presença de ossos articulados indicou que os caçadores consumiam somente as partes nutritivas e descartavam o restante, o que comprova que as escolhas decorriam de fartura e não de escassez.

Conhecimento ecológico e adaptação climática

Os registros arqueológicos confirmam os relatos das Primeiras Nações sobre calendários sazonais e vínculos territoriais milenares. Histórias orais transmitiam orientações detalhadas sobre os períodos adequados para capturar cada animal conforme a estação.

Durante épocas chuvosas com vegetação farta, os grandes cangurus se espalhavam pelo território. No período de seca, eles se concentravam ao redor de poços de água, tornando-se alvos fáceis para emboscadas. Pequenos animais como os bandicotes supriam a alimentação nas estiagens, pois mantinham reservas de gordura ao ingerir insetos.

Tiina Manne destacou que a flexibilidade era a maneira inteligente de habitar um ambiente imprevisível. Conforme a cientista, o registro arqueológico australiano serve de base para que pesquisadores reavaliem como interpretam a diversidade alimentar ao redor do mundo.

A pesquisa saiu na revista Anais da Academia Nacional de Ciências (Proceedings of the National Academy of Sciences). O trabalho teve coautoria de Erin Mein, Jane Balme, Peter Veth, Sue O’Connor e Ken Aplin, com colaboração das comunidades Gooniyandi, Mimbi e dos Thalanyji.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.