Medicamentos como Ozempic, administrados em canetas injetáveis, podem influenciar o consumo de álcool - (crédito: Divulgação/Ministério da Saúde)

Quase metade dos adultos que consumiam bebidas alcoólicas e começaram a tomar medicamentos GLP-1 relataram redução no consumo durante os primeiros três meses de tratamento. O dado integra um estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, nos Estados Unidos, publicado na revista JAMA Psychiatry em outubro.

O levantamento analisa observações sobre medicamentos como Ozempic e Wegovy diminuírem a vontade de ingerir álcool. A substância contribui para cerca de 140.000 mortes anuais nos Estados Unidos e gera riscos à saúde que englobam danos cerebrais, problemas cardíacos e hepáticos.

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A equipe da Universidade Brown trabalhou em conjunto com cientistas de Harvard, do McLean Hospital, das Universidades Duke e Brandeis e da RAND Corporation. O grupo entrevistou 2.009 adultos norte-americanos por meio do American Life Panel da RAND em março e abril de 2026.

Resultados do uso de GLP-1

Entre os participantes ouvidos, 368 relataram uso atual ou prévio de GLP-1 e 242 consumiam bebidas alcoólicas ao iniciarem o tratamento. No primeiro trimestre de acompanhamento, o comportamento mudou:

44,2% relataram beber menos;

52,6% não relataram nenhuma mudança;

3,3% disseram que beberam mais.

A redução atingiu níveis maiores no grupo com histórico de consumo excessivo no ano anterior, definido por quatro ou mais doses em ocasião única para mulheres e cinco ou mais para homens. Entre esses indivíduos, 54,1% reduziram a ingestão, 40,2% mantiveram o consumo estável e 5,7%, o equivalente a três pessoas, passaram a beber mais.

Limitações e perspectivas clínicas

Os pesquisadores ressaltam que o trabalho não atesta que esses medicamentos tratem o transtorno por uso de álcool ou causem diminuição direta do consumo. O levantamento baseou-se na memória dos entrevistados e não mensurou o volume exato das alterações, exigindo ensaios clínicos mais amplos.

Esse potencial terapêutico segue pouco conhecido pelo público: apenas 9,7% dos participantes sabiam da possibilidade de redução na fissura por bebidas. Lori Uscher-Pines, autora principal e pesquisadora sênior no Departamento de Serviços de Saúde, Políticas e Práticas, prevê que a conscientização crescerá com o avanço das apurações.

“Se estudos futuros levarem à aprovação dos GLP-1 pela [Food and Drug Administration] para tratar o transtorno por uso de álcool, isso poderá ser um divisor de águas no tratamento da dependência”, afirmou Uscher-Pines, pontuando que os médicos consultados demonstraram entusiasmo com a perspectiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.