O fracasso da conferência climática COP31 preocupa o Papa Leão XIV . Após duas semanas de intensas negociações, o evento terminou no domingo em Antália, na Turquia, sem um texto político formal. Vários países rejeitaram o documento apresentado, que não incluía, como pede a ciência, o abandono progressivo dos combustíveis fósseis para conter o aquecimento global.

"Diante da crescente frequência de fenômenos climáticos extremos, é preocupante que a COP31 tenha terminado sem que a comunidade internacional alcançasse compromissos claros para enfrentar esta crise de maneira séria e responsável", afirmou o pontífice, ao encerrar a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano. Além da questão dos combustíveis fósseis, a reunião de cúpula do clima não encontrou um consenso a respeito de questões cruciais, como o financiamento climático e as tecnologias destinadas a remover dióxido de carbono da atmosfera.

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Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger a natureza, seguindo a linha de seu antecessor, Francisco, autor de uma influente encíclica sobre o meio ambiente que vinculou explicitamente o uso de combustíveis fósseis às mudanças climáticas. O pontífice norte-americano afirma que o aquecimento global não é apenas um desafio ambiental, mas uma questão de justiça social, pois são os mais pobres que sofrem com maior intensidade diante das catástrofes naturais e das ondas de calor agravadas pela emissão de gases de efeito estufa.

"A crise climática exige um renovado senso de responsabilidade compartilhada, novas formas de solidariedade entre as nações e mudanças profundas em nossos comportamentos, nos sistemas socioeconômicos e na governança de nossas sociedades", afirmou o pontífice. Na COP, o bloco dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, defendeu uma transição justa na matriz energética e pediu que os signatários do Acordo de Paris aceitassem traçar uma rota de eliminação dos combustíveis fósseis. Os grandes produtores de petróleo, encabeçados pela Arábia Saudita e Emirados Árabes, porém, rejeitaram a proposta.

Recorde

O planeta registrou, pela primeira vez, seis dias consecutivos com temperaturas médias globais mais de 2°C acima dos níveis pré-industriais. A sequência, que ainda estava em andamento, foi registrada em novembro e representa um novo alerta sobre o avanço do aquecimento global.

Segundo reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian, a temperatura média global da superfície atingiu 2,24°C acima do patamar pré-industrial em 23 de novembro, o maior valor já registrado. O recorde anterior era de 2,05°C, em 2023.

A elevação é atribuída, principalmente, ao aquecimento provocado pela queima de combustíveis fósseis, combinado com um El Niño de grande intensidade, que deve atingir seu pico entre o fim deste ano e janeiro de 2027. Apesar do recorde, os seis dias de temperaturas acima de 2°C não significam que o limite superior do Acordo de Paris tenha sido ultrapassado. O compromisso internacional prevê manter o aquecimento global bem abaixo de 2°C e buscar esforços para limitá-lo a 1,5°C, em comparação com os níveis pré-industriais.