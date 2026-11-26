Madonna, uma das artistas internacionais que aderiram aos grillz, acessório dental que ganhou espaço na cultura pop e levanta alertas sobre saúde bucal. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Joias nos dentes, conhecidas como grillz, ganharam espaço na cultura pop e aparecem com frequência no sorriso de artistas e influenciadores. Popularizado pelo hip-hop, o acessório voltou a chamar a atenção nas redes sociais e se tornou uma opção para quem deseja modificar a aparência do sorriso. Apesar do apelo estético, o uso exige cuidados. Dependendo do modelo e da adaptação, a peça pode favorecer o aparecimento de cáries, gengivite e mau hálito, além de provocar desgaste nos dentes.

Os grillz são peças decorativas que recobrem um ou mais dentes, geralmente os da frente. Podem ser feitos de ouro, prata e outras ligas metálicas, com acabamento liso, desenhos ou aplicação de pedras. Há modelos removíveis, que podem ser colocados e retirados pelo próprio usuário, e versões fixas, cimentadas sobre os dentes.

A diferença entre eles está principalmente na forma de colocação. Os removíveis se encaixam sobre os dentes e, em geral, não exigem desgaste da estrutura natural. Já os fixos podem envolver procedimentos odontológicos. Quando o efeito é obtido por meio de coroas metálicas, por exemplo, o dentista precisa desgastar parte do dente para acomodar a peça. O procedimento é irreversível.

“A coroa pode ser substituída, mas a estrutura dentária removida não se regenera”, explica Maria Letícia Bucchianeri, dentista e coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Aria ao Correio.

A fixação na superfície do dente também exige atenção. Mesmo quando não há necessidade de preparar o dente para receber uma coroa, a aplicação e a retirada do adesivo podem deixar marcas no esmalte. Segundo a especialista, o desgaste depende da técnica utilizada.

Riscos para a saúde bucal

Um dos principais problemas relacionados ao uso dos grillz é a dificuldade de higienização. O espaço entre a peça e os dentes pode reter restos de alimentos e favorecer o acúmulo de placa bacteriana, que contribui para o desenvolvimento de cáries e inflamações na gengiva.

“O espaço entre a peça e os dentes pode reter restos de alimentos e facilitar o acúmulo de placa bacteriana. Além disso, a presença do grillz pode dificultar a higienização adequada”, afirma Bucchianeri.

As bactérias presentes na placa produzem ácidos que atacam o esmalte e favorecem o aparecimento de cáries. Quando se acumulam próximo à gengiva, também podem provocar inflamação e sangramento. A atividade bacteriana contribui ainda para o mau hálito.

O encaixe inadequado é outro fator de risco. Peças apertadas podem pressionar a gengiva e machucar a parte interna dos lábios. Já o contato repetido do metal com os dentes da arcada oposta pode desgastar o esmalte.

“Uma borda áspera ou uma peça que pressione a gengiva pode causar dor, irritação e pequenas feridas. Quando o trauma se repete, ele também pode contribuir para a retração da gengiva”, alerta a dentista.

O acessório também pode interferir na mordida. Modelos muito grossos ou mal ajustados podem fazer com que alguns dentes se encostem antes dos outros, provocando desconforto ao mastigar ou a sensação de que a boca não fecha normalmente. Ainda não há estudos suficientes para estimar o risco de alterações permanentes na mordida.

A composição dos grillz também influencia os riscos. Algumas ligas metálicas podem provocar reações alérgicas, especialmente em pessoas sensíveis a determinados componentes. O níquel, por exemplo, é uma causa conhecida de alergia de contato e pode estar presente em peças banhadas. Cobalto e cromo também podem desencadear reações.

“Em peças banhadas, vale conhecer tanto a composição do revestimento quanto a do metal usado na base”, orienta Bucchianeri. Entre os sinais de alergia estão ardor, vermelhidão, inchaço e feridas na região em contato com o acessório.

Como usar com menos riscos

Para quem deseja aderir à tendência, a recomendação é procurar um cirurgião-dentista antes de escolher a peça. A avaliação permite verificar as condições dos dentes e da gengiva, além de analisar se o acessório ficará firme sem pressionar os tecidos ou interferir na mordida.

“É possível reduzir os riscos, mas não há garantia de que o uso seja inofensivo, especialmente por períodos prolongados”, ressalta a especialista.

Bucchianeri considera os modelos removíveis, feitos sob medida e com composição conhecida, uma opção que facilita os cuidados. A personalização permite adaptar a peça ao formato dos dentes e reduzir o risco de machucados e atrito.

Modelos prontos vendidos pela internet, por outro lado, têm medidas padronizadas e podem ficar apertados ou frouxos. “Se a peça ficar apertada, pode pressionar a gengiva e causar feridas. Se ficar folgada, pode se mover na boca e criar espaços que acumulam resíduos e placa bacteriana”, explica.

Mesmo com acompanhamento profissional, a orientação é reservar o uso dos modelos removíveis para ocasiões pontuais. A peça deve ser retirada antes de comer, dormir, escovar os dentes e passar fio dental. A higienização precisa ser feita diariamente, inclusive na parte interna, seguindo as recomendações do dentista para o material.

A especialista também recomenda não compartilhar o acessório, evitar produtos de limpeza de joias e não tentar fixá-lo com cola doméstica. Para quem utiliza modelos fixos, o dentista deve orientar a limpeza ao redor da peça e a frequência das consultas de revisão.

Dor ou sensibilidade nos dentes, sangramento ou inchaço na gengiva, feridas, mau hálito persistente e mudanças na mordida são sinais de alerta. Nesses casos, quem utiliza um modelo removível deve suspender o uso e procurar avaliação odontológica.

Ainda não há evidências suficientes para estabelecer um limite de horas considerado seguro para o uso dos acessórios. Por isso, a frequência e o tempo de permanência na boca também merecem atenção.

Famosos que já aderiram à tendência

A estética dos grillz ultrapassou o universo do hip-hop e chegou a artistas de diferentes estilos musicais. No Brasil, nomes como MC Daniel, Matuê, Oruam, Ludmilla, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Bella Campos e Mel Maia já apareceram usando as joias dentais.

No cenário internacional, Rihanna, A$AP Rocky, Madonna, Beyoncé e Cara Delevingne também já exibiram diferentes modelos do acessório, que vão de peças discretas a versões cravejadas de pedras preciosas.