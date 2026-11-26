A fumaça do tabaco prejudica o desenvolvimento da placenta nas primeiras semanas de gestação. Uma pesquisa liderada por cientistas do Centro Max Delbrück e da Charité, publicada na revista Cell Systems, revela que o hábito afeta o órgão logo no primeiro trimestre, ampliando os riscos de parto prematuro, baixo peso e danos aos órgãos fetais.
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A equipe avaliou o tecido placentário de mulheres fumantes e não fumantes. Com a união do sequenciamento de RNA de célula única e da técnica de Proteômica Visual Profunda, criada pelo pesquisador Fabian Coscia, o grupo analisou mais de 88 mil células.
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Impactos na estrutura celular
Os cientistas detectaram modificações na atividade genética em dois tipos específicos de células:
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sinciciotrofoblastos, que compõem a camada externa da placenta em contato com o sangue materno. Essas estruturas sofreram alterações em genes ligados à integridade do órgão e ao transporte de nutrientes e hormônios, além de reunirem mais mitocôndrias sob estresse oxidativo e apresentarem falhas na comunicação celular;
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células de Hofbauer, componentes imunológicos placentários que exibiram maior atividade e perfil pró-inflamatório nas gestantes fumantes.
O estudo também identificou níveis maiores de fibrinogênio e mais plaquetas presas à superfície da placenta. Essa constatação indica um aumento da coagulação sanguínea, fator capaz de comprometer o fluxo de sangue direcionado ao feto.
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Caminhos para novos biomarcadores
Análises complementares com células cultivadas em laboratório expostas à fumaça confirmaram as alterações observadas nos tecidos. O estudo foi conduzido por Daniela Sofia Valdes durante o doutorado no laboratório de Florian Herse, no Centro de Pesquisa Experimental e Clínica (ECRC), estrutura conjunta da Charité com o Centro Max Delbrück.
Segundo Herse, os dados mostram que interromper o tabagismo precocemente é fundamental. O trabalho abre caminhos para criar biomarcadores focados na detecção precoce de disfunções na placenta e outros problemas gestacionais, com possíveis reflexos na compreensão e prevenção da pré-eclâmpsia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.