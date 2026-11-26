Microscopia mostra a estrutura celular da placenta, órgão que sofre impactos do tabagismo desde o início da gestação - (crédito: Florian Herse/Max Delbrück Center)

A fumaça do tabaco prejudica o desenvolvimento da placenta nas primeiras semanas de gestação. Uma pesquisa liderada por cientistas do Centro Max Delbrück e da Charité, publicada na revista Cell Systems, revela que o hábito afeta o órgão logo no primeiro trimestre, ampliando os riscos de parto prematuro, baixo peso e danos aos órgãos fetais.

A equipe avaliou o tecido placentário de mulheres fumantes e não fumantes. Com a união do sequenciamento de RNA de célula única e da técnica de Proteômica Visual Profunda, criada pelo pesquisador Fabian Coscia, o grupo analisou mais de 88 mil células.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Impactos na estrutura celular

Os cientistas detectaram modificações na atividade genética em dois tipos específicos de células:

sinciciotrofoblastos, que compõem a camada externa da placenta em contato com o sangue materno. Essas estruturas sofreram alterações em genes ligados à integridade do órgão e ao transporte de nutrientes e hormônios, além de reunirem mais mitocôndrias sob estresse oxidativo e apresentarem falhas na comunicação celular;

células de Hofbauer, componentes imunológicos placentários que exibiram maior atividade e perfil pró-inflamatório nas gestantes fumantes.

O estudo também identificou níveis maiores de fibrinogênio e mais plaquetas presas à superfície da placenta. Essa constatação indica um aumento da coagulação sanguínea, fator capaz de comprometer o fluxo de sangue direcionado ao feto.

Caminhos para novos biomarcadores

Análises complementares com células cultivadas em laboratório expostas à fumaça confirmaram as alterações observadas nos tecidos. O estudo foi conduzido por Daniela Sofia Valdes durante o doutorado no laboratório de Florian Herse, no Centro de Pesquisa Experimental e Clínica (ECRC), estrutura conjunta da Charité com o Centro Max Delbrück.

Segundo Herse, os dados mostram que interromper o tabagismo precocemente é fundamental. O trabalho abre caminhos para criar biomarcadores focados na detecção precoce de disfunções na placenta e outros problemas gestacionais, com possíveis reflexos na compreensão e prevenção da pré-eclâmpsia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.