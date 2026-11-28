O tabagismo pode comprometer a formação da placenta ainda no primeiro trimestre da gravidez, ao provocar alterações em células responsáveis pelas trocas de oxigênio e nutrientes entre mãe e feto e pela defesa imunológica do órgão. A constatação é de um estudo conduzido por pesquisadores do Centro Max Delbrück e do Hospital Charité, na Alemanha, publicado na revista Cell Systems.
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Para investigar os efeitos da exposição ao cigarro, os cientistas analisaram mais de 88 mil células placentárias, diferentes tipos de células especializadas que compõem a placenta, no primeiro trimestre da gestação, comparando amostras de mulheres fumantes e não fumantes. As análises revelaram alterações em dois grupos celulares fundamentais: os sinciciotrofoblastos, que compõem a camada externa da placenta e mantêm contato direto com o sangue materno, e os macrófagos placentários, células que integram o sistema de defesa do órgão.
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A obstetra e ginecologista Michelle Matsunaga explica que essas estruturas desempenham funções distintas e complementares. Enquanto os sinciciotrofoblastos participam da transferência de oxigênio e nutrientes para o feto, os macrófagos atuam na resposta imunológica. Segundo a médica, a fumaça do cigarro interfere na expressão genética dos dois grupos celulares. "Essas modificações disparam um estado pró-inflamatório e prejudicam a diferenciação celular adequada do tecido placentário logo no início da gestação", afirma.
Os pesquisadores identificaram, nos sinciciotrofoblastos, mudanças na atividade de genes associados à integridade estrutural da placenta e ao transporte de substâncias. Também foram observados sinais de estresse oxidativo, condição em que o desequilíbrio entre moléculas oxidantes e os mecanismos de defesa celular favorece danos aos tecidos. Nos macrófagos placentários, por sua vez, a equipe constatou uma intensificação de mecanismos relacionados à inflamação.
Essas alterações podem repercutir em diferentes atribuições do órgão. De acordo com Michelle, o comprometimento da barreira placentária prejudica a passagem de nutrientes e a produção hormonal, enquanto a resposta inflamatória desregulada interfere no funcionamento do tecido. A médica também chama a atenção para outro achado da pesquisa: o aumento dos níveis de fibrinogênio, proteína envolvida na coagulação sanguínea, e a maior adesão de plaquetas à superfície da placenta. Essas mudanças podem favorecer a formação de coágulos e comprometer a circulação de sangue destinada ao feto.
Parte dos resultados foi confirmada em experimentos com células placentárias humanas expostas à fumaça do cigarro. Em conjunto, os achados ajudam a esclarecer como a exposição ao tabaco pode comprometer o ambiente intrauterino. Segundo Michelle, quando a placenta perde eficiência, o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao bebê fica prejudicado, elevando os riscos de abortamento precoce, restrição de crescimento intrauterino — quando o feto não se desenvolve conforme o esperado —, baixo peso ao nascer, parto prematuro e descolamento prematuro da placenta.
O momento em que essas alterações se manifestam também é relevante. O primeiro trimestre corresponde à placentação, processo de formação e organização estrutural e funcional do órgão. Nessa etapa, interferências externas podem comprometer o desenvolvimento do tecido desde sua origem. "Interferências tóxicas nessa janela comprometem a arquitetura básica do órgão desde a sua origem", ressalta a especialista.
Mudanças morfológicas
Embora abandonar o cigarro durante a gravidez proporcione benefícios imediatos à oxigenação fetal, a interrupção do hábito não garante a reversão de todas as alterações já estabelecidas. Segundo Michelle, mudanças morfológicas, como modificações no peso e aumento da rigidez do tecido placentário, podem persistir até o parto, mesmo quando a gestante deixa de fumar nos trimestres seguintes.
Os pesquisadores avaliam que o mapeamento das alterações celulares poderá contribuir para o desenvolvimento de biomarcadores — indicadores biológicos capazes de sinalizar mudanças no organismo — que permitam identificar precocemente disfunções placentárias. A identificação das vias biológicas afetadas também pode subsidiar futuras estratégias terapêuticas voltadas à proteção do órgão.
Michelle aponta ainda possíveis desdobramentos para a investigação da pré-eclâmpsia, complicação caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a gravidez. Embora estudos epidemiológicos indiquem uma associação entre o tabagismo e a menor incidência da doença, esse dado não significa que fumar ofereça proteção à gestante. Os efeitos nocivos do cigarro sobre a saúde materna e fetal permanecem.
A especialista considera que compreender por que determinadas substâncias presentes na fumaça provocam vasodilatação — aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos — pode ajudar a identificar novos alvos terapêuticos para prevenir a pré-eclâmpsia de maneira segura.
Duas perguntas para
Ciro Martinhago, médico geneticista e especialista em doenças raras pela Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM)
Quais são os impactos do tabagismo na gestação para a saúde da criança?
É bem conhecido que o tabagismo, durante a gestação, pode trazer consequências para a saúde da criança. Filhos de mulheres que fumam durante a gravidez tendem a nascer prematuros e com baixo peso. Além disso, a exposição ao cigarro pode alterar a expressão dos genes e afetar o desenvolvimento da criança, com possíveis repercussões até a vida adulta, como maior predisposição a problemas respiratórios e menor estatura. Isso acontece porque o tabagismo reduz o tamanho da placenta e provoca o envelhecimento precoce de sua estrutura vascular. Com isso, o órgão se torna menor e não consegue fornecer ao bebê os nutrientes e o oxigênio necessários de maneira adequada. Essa condição também aumenta o risco de complicações obstétricas, principalmente descolamento prematuro da placenta e hipertensão durante a gravidez. Infelizmente, os efeitos da exposição ao cigarro durante a gestação podem persistir ao longo da vida da criança. O tabagismo também pode provocar alterações genéticas, entre outros prejuízos. Por isso, filhos de mães fumantes podem apresentar baixo peso ao nascer, prematuridade e, durante o crescimento, uma estatura inferior à média familiar.
O que o estudo revela sobre como o tabagismo interfere na formação da placenta desde o início da gravidez?
Nós já sabemos há bastante tempo que o tabagismo durante a gestação é prejudicial ao desenvolvimento fetal. O interessante desse trabalho é que ele nos ajuda a entender, do ponto de vista celular e molecular, como isso acontece e em que momento essas alterações começam a ocorrer. Nas primeiras semanas da gestação, as células que vão formar a placenta passam por um processo intenso de multiplicação e diferenciação. Se tivermos uma interferência nesse processo, podemos comprometer a formação e o funcionamento da placenta e, consequentemente, a quantidade de oxigênio e nutrientes que chega ao bebê. Do ponto de vista da genética, um dos aspectos mais interessantes desse estudo é a possibilidade de identificar marcadores moleculares dessas alterações. Se conseguirmos identificar que a placenta não está se desenvolvendo adequadamente antes mesmo de aparecerem sinais clínicos, teremos a possibilidade de acompanhar essas gestações de maneira mais individualizada. (RL)
* Estagiária sob a supervisão de Marcelo Abreu