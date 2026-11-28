O cigarro altera células essenciais que garantem a troca de oxigênio e nutrientes entre a mãe e o bebê - (crédito: Pinterest)

O tabagismo pode comprometer a formação da placenta ainda no primeiro trimestre da gravidez, ao provocar alterações em células responsáveis pelas trocas de oxigênio e nutrientes entre mãe e feto e pela defesa imunológica do órgão. A constatação é de um estudo conduzido por pesquisadores do Centro Max Delbrück e do Hospital Charité, na Alemanha, publicado na revista Cell Systems.

Para investigar os efeitos da exposição ao cigarro, os cientistas analisaram mais de 88 mil células placentárias, diferentes tipos de células especializadas que compõem a placenta, no primeiro trimestre da gestação, comparando amostras de mulheres fumantes e não fumantes. As análises revelaram alterações em dois grupos celulares fundamentais: os sinciciotrofoblastos, que compõem a camada externa da placenta e mantêm contato direto com o sangue materno, e os macrófagos placentários, células que integram o sistema de defesa do órgão.

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A obstetra e ginecologista Michelle Matsunaga explica que essas estruturas desempenham funções distintas e complementares. Enquanto os sinciciotrofoblastos participam da transferência de oxigênio e nutrientes para o feto, os macrófagos atuam na resposta imunológica. Segundo a médica, a fumaça do cigarro interfere na expressão genética dos dois grupos celulares. "Essas modificações disparam um estado pró-inflamatório e prejudicam a diferenciação celular adequada do tecido placentário logo no início da gestação", afirma.

Os pesquisadores identificaram, nos sinciciotrofoblastos, mudanças na atividade de genes associados à integridade estrutural da placenta e ao transporte de substâncias. Também foram observados sinais de estresse oxidativo, condição em que o desequilíbrio entre moléculas oxidantes e os mecanismos de defesa celular favorece danos aos tecidos. Nos macrófagos placentários, por sua vez, a equipe constatou uma intensificação de mecanismos relacionados à inflamação.

Essas alterações podem repercutir em diferentes atribuições do órgão. De acordo com Michelle, o comprometimento da barreira placentária prejudica a passagem de nutrientes e a produção hormonal, enquanto a resposta inflamatória desregulada interfere no funcionamento do tecido. A médica também chama a atenção para outro achado da pesquisa: o aumento dos níveis de fibrinogênio, proteína envolvida na coagulação sanguínea, e a maior adesão de plaquetas à superfície da placenta. Essas mudanças podem favorecer a formação de coágulos e comprometer a circulação de sangue destinada ao feto.

Parte dos resultados foi confirmada em experimentos com células placentárias humanas expostas à fumaça do cigarro. Em conjunto, os achados ajudam a esclarecer como a exposição ao tabaco pode comprometer o ambiente intrauterino. Segundo Michelle, quando a placenta perde eficiência, o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao bebê fica prejudicado, elevando os riscos de abortamento precoce, restrição de crescimento intrauterino — quando o feto não se desenvolve conforme o esperado —, baixo peso ao nascer, parto prematuro e descolamento prematuro da placenta.

O momento em que essas alterações se manifestam também é relevante. O primeiro trimestre corresponde à placentação, processo de formação e organização estrutural e funcional do órgão. Nessa etapa, interferências externas podem comprometer o desenvolvimento do tecido desde sua origem. "Interferências tóxicas nessa janela comprometem a arquitetura básica do órgão desde a sua origem", ressalta a especialista.

Mudanças morfológicas

Embora abandonar o cigarro durante a gravidez proporcione benefícios imediatos à oxigenação fetal, a interrupção do hábito não garante a reversão de todas as alterações já estabelecidas. Segundo Michelle, mudanças morfológicas, como modificações no peso e aumento da rigidez do tecido placentário, podem persistir até o parto, mesmo quando a gestante deixa de fumar nos trimestres seguintes.

Os pesquisadores avaliam que o mapeamento das alterações celulares poderá contribuir para o desenvolvimento de biomarcadores — indicadores biológicos capazes de sinalizar mudanças no organismo — que permitam identificar precocemente disfunções placentárias. A identificação das vias biológicas afetadas também pode subsidiar futuras estratégias terapêuticas voltadas à proteção do órgão.

Michelle aponta ainda possíveis desdobramentos para a investigação da pré-eclâmpsia, complicação caracterizada pelo aumento da pressão arterial durante a gravidez. Embora estudos epidemiológicos indiquem uma associação entre o tabagismo e a menor incidência da doença, esse dado não significa que fumar ofereça proteção à gestante. Os efeitos nocivos do cigarro sobre a saúde materna e fetal permanecem.

A especialista considera que compreender por que determinadas substâncias presentes na fumaça provocam vasodilatação — aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos — pode ajudar a identificar novos alvos terapêuticos para prevenir a pré-eclâmpsia de maneira segura.

Duas perguntas para

Ciro Martinhago (foto: Arquivo pessoal )

Ciro Martinhago, médico geneticista e especialista em doenças raras pela Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM)

Quais são os impactos do tabagismo na gestação para a saúde da criança?

É bem conhecido que o tabagismo, durante a gestação, pode trazer consequências para a saúde da criança. Filhos de mulheres que fumam durante a gravidez tendem a nascer prematuros e com baixo peso. Além disso, a exposição ao cigarro pode alterar a expressão dos genes e afetar o desenvolvimento da criança, com possíveis repercussões até a vida adulta, como maior predisposição a problemas respiratórios e menor estatura. Isso acontece porque o tabagismo reduz o tamanho da placenta e provoca o envelhecimento precoce de sua estrutura vascular. Com isso, o órgão se torna menor e não consegue fornecer ao bebê os nutrientes e o oxigênio necessários de maneira adequada. Essa condição também aumenta o risco de complicações obstétricas, principalmente descolamento prematuro da placenta e hipertensão durante a gravidez. Infelizmente, os efeitos da exposição ao cigarro durante a gestação podem persistir ao longo da vida da criança. O tabagismo também pode provocar alterações genéticas, entre outros prejuízos. Por isso, filhos de mães fumantes podem apresentar baixo peso ao nascer, prematuridade e, durante o crescimento, uma estatura inferior à média familiar.

O que o estudo revela sobre como o tabagismo interfere na formação da placenta desde o início da gravidez?

Nós já sabemos há bastante tempo que o tabagismo durante a gestação é prejudicial ao desenvolvimento fetal. O interessante desse trabalho é que ele nos ajuda a entender, do ponto de vista celular e molecular, como isso acontece e em que momento essas alterações começam a ocorrer. Nas primeiras semanas da gestação, as células que vão formar a placenta passam por um processo intenso de multiplicação e diferenciação. Se tivermos uma interferência nesse processo, podemos comprometer a formação e o funcionamento da placenta e, consequentemente, a quantidade de oxigênio e nutrientes que chega ao bebê. Do ponto de vista da genética, um dos aspectos mais interessantes desse estudo é a possibilidade de identificar marcadores moleculares dessas alterações. Se conseguirmos identificar que a placenta não está se desenvolvendo adequadamente antes mesmo de aparecerem sinais clínicos, teremos a possibilidade de acompanhar essas gestações de maneira mais individualizada. (RL)

* Estagiária sob a supervisão de Marcelo Abreu

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