Vazam novos prints de conversa do término de Davi Brito e Mani Rego

Após Mani Rego entrar com uma ação na Justiça onde pede o reconhecimento de união estável com o ex-companheiro, Davi Brito disponibilizou na Justiça diversos prints de conversas com a influenciadora logo após o término, para tentar provar sua "inocência".

No entanto, em um dos textos enviados pelo ex-BBB e divulgado pela jornalista Fábia Oliveira, o baiano escreve: "Mani, boa noite, deixa eu te dar esse recado. Parabéns, tá? Tô muito feliz por você, de coração, e quero que você seja feliz".

Além disso, ele continua: "No dia que você foi lá no quarto onde eu estava hospedado, eu pedi pra que você me esperasse um pouco, pois eu estava cheio de agendas e dormimos juntos e tudo. Não fiz nada, simplesmente é um fato de me entender, que eu estava recebendo diversas informações de várias coisas".

Contudo, Davi Brito explica: "Minha vida mudou completamente e não estava em boa situação pois precisava passar por um acompanhamento psicológico e você sabe disso. Só te pedi pra voltar com meu pai pra Salvador, e eu aceitaria tudo. Você sabe que eu te amo, que gosto de você sim, mas você não me compreendeu. Eu estava passando por momentos onde preciso de um cuidado melhor, mas você sabe quem eu sou e a pessoa que fui pra você. Sempre te ajudei, nunca larguei a sua mão".

Por fim, Mani avisa ao baiano que estava orando por ele e completa: "E nunca esqueça: meu amor por você sempre foi verdadeiro. Nunca foi dinheiro". Davi então pontua: "Você terminou comigo. Fico muito triste por isso". "Você terminou, você não me respeitou, tirou até meu nome do seu Instagram. Você terminou, preferiu viver como você quis, super te respeito. Estou muito decepcionado com você, terminou comigo logo quando eu mais precisava".