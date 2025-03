Bruno Salomão revela que famosos o procuraram para implante peniano

Bruno Salomão, médico e ex-participante do Power Couple Brasil 5, atuou no programa ao lado da esposa Deborah Albuquerque. Ele abordou um tema polêmico durante sua entrevista ao GringaCast, apresentado por Renato Ray. O especialista comentou sobre o procedimento de aumento peniano, destacando sua eficácia e a mudança na percepção dos profissionais da saúde ao longo dos anos.

Ao ser questionado sobre a eficácia do procedimento, Bruno afirmou que ele tem ajudado muitos homens a recuperar a autoestima e melhorar seus relacionamentos. “Muito. O que tem salvado de relacionamento e da autoestima dos homens aí é o trabalho com aumento peniano desde 2010, mais ou menos, há muito tempo.”

Segundo ele, no início, muitos urologistas tinham resistência ao procedimento, mas, com o tempo, passaram a enxergá-lo de outra forma. “Só que, na época, os urologistas do Brasil não enxergavam esse procedimento com os olhos que enxergam hoje. Achavam que era muito perigoso, mesmo a gente falando que não era, que era um procedimento superficial. Mas não enxergavam muito bem.”

Bruno explicou que a aceitação aumentou conforme o uso do ácido hialurônico em tratamentos estéticos se popularizou. “Com o uso do ácido hialurônico nas mulheres e nos homens para tratamento facial, eles começaram a entender que o ácido hialurônico não é tão prejudicial.”

O médico garantiu que a técnica é segura, rápida e indolor, além de proporcionar bons resultados. “Então, [o procedimento] é superseguro, rápido, indolor e, cara, melhora. Tanto no comprimento como na espessura, na grossura, por assim dizer. Mais na grossura do que no comprimento, mas salva a vida.”

Ao ser perguntado se artistas recorrem a esse tipo de procedimento, Bruno confirmou, mas evitou citar nomes. “Tem, Renato, tem muita artista. Tem muita gente. Você não vai pedir pra falar, né? Não posso, acho que você não pode. Um pedido você pode. Eu só não posso falar, né?”

Bruno Salomão ficou conhecido nacionalmente ao participar do Power Couple Brasil 5 ao lado de sua esposa, a influenciadora Deborah Albuquerque. Além da carreira na TV, ele se dedica à área médica, com foco em procedimentos estéticos.