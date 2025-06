José de Abreu diz que amizade com Regina Duarte acabou de vez

O ator José de Abreu, aos 79 anos, abriu o jogo sobre seu afastamento da atriz Regina Duarte. Em entrevista à revista Veja, ele explicou que não mantém mais contato com a colega devido a diferenças políticas e ideológicas. Para ele, conviver com preconceito é impossível.

“Não tenho relação com a Regina. Não me dou com esse tipo de gente. Não consigo conviver com gente homofóbica. Não consigo conviver com preconceito”, afirmou José de Abreu, que é conhecido por suas posições firmes em relação a temas sociais e políticos.

Apesar de ter nascido na década de 40, o veterano disse que precisa lutar constantemente para não reproduzir preconceitos naturais à sua geração. “Fui criado de um jeito, era natural para mim ser homofóbico ou misógino, mas para mim isso não é natural”, comentou o ator.

José reforçou que, como artista, busca se adaptar aos novos tempos e viver de acordo com a sociedade atual. “Sou um ator, um artista, procuro viver no tempo que eu vivo e acompanhar as mudanças”, concluiu.

O ator já esteve envolvido em diversas polêmicas públicas, como o processo movido pelo procurador Deltan Dallagnol por supostas ofensas à sua honra. José de Abreu mantém sua postura firme, sem se arrepender dos posicionamentos que adotou ao longo da carreira.