Flávia Alessandra traz à tona crise em casamento com Otaviano Costa

Flávia Alessandra revelou, nesta segunda-feira (7), que está enfrentando um momento desafiador em seu casamento com Otaviano Costa. Juntos há 18 anos, o casal tem lidado com os impactos da intensa rotina de trabalho na convivência familiar.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz explicou que a recente volta de Otaviano à apresentação — atividade pela qual é apaixonado — tem exigido ajustes na dinâmica do lar.

“Otaviano seguiu o coração e voltou a apresentar, algo que ele estava com saudade. É o que ele ama e faz lindamente. Sabíamos que seria desafiador. Três dias fora de casa é difícil”, confessou.

Flávia destacou que a ausência do marido afeta não só a relação entre os dois, mas também a rotina das filhas e o clima em casa.

“Entendemos o quanto sentimos falta um do outro, não só como casal, mas também as meninas e a casa. Somos muito unidos, e ele está ajustando a dinâmica. Quando voltarmos das férias, ele tentará não ficar tanto tempo fora. Acho que vai dar certo”, afirmou, confiante.

