Grupo Clareou vem a público negar vínculo com turnê de Ivete Sangalo

O Grupo Clareou, por meio de suas assessorias de imprensa e jurídica, vem a público esclarecer que não possui qualquer participação ou vínculo com a turnê da artista Ivete Sangalo, atualmente promovida sob o título indevido de “Ivete Clareou”.

A utilização do termo “Clareou” pela equipe da cantora se deu sem qualquer consulta ou autorização prévia ao grupo, que detém exclusividade sobre a marca “CLAREOU” , em sua forma nominativa e mista , devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010. Tal registro garante ao Grupo Clareou o uso exclusivo da marca dentro da classe de Nice correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados.

Diante da repercussão entre o público e da confusão gerada especialmente entre os fãs do samba e do pagode, o grupo tentou resolver a questão de forma amigável, buscando diálogo com a equipe de Ivete Sangalo. No entanto, não houve acordo. A equipe da artista persistiu no uso não autorizado da marca e, ainda, protocolou junto ao INPI pedidos de registro das marcas “Clareou” e “Ivete Clareou” na mesma classe de Nice já ocupada legalmente pelo Grupo Clareou , tentativa que configura uma clara violação de direitos marcários.

O Grupo Clareou expressa seu profundo desconforto e repúdio ao uso indevido de sua marca, bem como ao desrespeito à sua trajetória e ao projeto musical “Do Nada Clareou”, também com registro ativo no INPI. Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba.

Por fim, o Grupo Clareou informa que está adotando todas as medidas cabíveis, tanto administrativas quanto judiciais ,nas esferas cível e criminal , para a defesa de seus direitos legais e da integridade de sua marca.