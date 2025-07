Pai de Juju Salimeni morre de forma repentina aos 80 anos

Juju Salimeni anunciou nesta terça-feira (8/7) a morte de seu pai, Neuti Corrêa, de 80 anos. Em publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que ele faleceu de forma repentina, sem apresentar problemas de saúde antes do ocorrido.

Segundo Juju, a causa da morte foi uma parada cardíaca. “Ele nos deixou sem avisar, sem nenhuma doença, sem tempo para despedidas”, escreveu. Ela confirmou que o pai estava bem e que tudo aconteceu de maneira inesperada dentro de casa.

Mesmo sendo uma figura pública, Juju sempre manteve discrição em relação à vida familiar. Em 2022, ela explicou que evita expor parentes e amigos por entender que eles não precisam lidar com os efeitos da fama.

A morte do pai aconteceu dois dias após a apresentadora celebrar a conquista de uma nova casa. No domingo (6/7), ela e o noivo, Diogo Basaglia, mostraram a nova mansão em Alphaville e reuniram-se com amigos para um jantar especial.

Na despedida, Juju escreveu: “Pessoas boas vão assim, tranquilas. Que Deus o receba de braços abertos. Te amo, papai”.