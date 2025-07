Cover revela valor cobrado por Dona Ruth em tributo à Marília Mendonça

As polêmicas em torno de Dona Ruth, mãe da saudosa Marília Mendonça, continuam gerando repercussão — e agora envolvem mais um personagem. A cover da cantora, Lorena Alexandre, usou as redes sociais para revelar que foi alvo de um processo judicial movido por Dona Ruth, que teria solicitado uma indenização no valor de R$ 100 mil.

"Fui processada, sim. A dona Ruth me pediu R$ 100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como 'covers de estimação', eu fui perseguida, humilhada, difamada — eu me calei", desabafou Lorena.

Segundo a artista, a ação movida pela mãe de Marília ainda corre sob segredo de Justiça, o que a impede de dar detalhes sobre o caso. No entanto, ela garantiu que não possui condições financeiras de arcar com o valor exigido.

VEJA TAMBÉM

"R$ 100 mil? Eu nunca teria como pagar. O processo tá em segredo de justiça, então não posso falar mais. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim", afirmou, emocionada.

A declaração ganharam grande repercussão nas redes sociais: "Estou com medo de sacar o INSS e dona Ruth querer a metade. Dona Ruth tá pior que a Maria de Fátima da novela", "Já não gostava dessa mulher, e a cada dia que passa vi que tinha razão. Parece que é movida ao dinheiro".