Dona Ruth diz que perder guarda do neto foi reviver morte de Marília

Quase quatro anos após a morte de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, mãe da cantora, vive outro momento doloroso. Em entrevista ao programa Fantástico, exibido no último domingo (13/7), ela desabafou sobre a perda da guarda do neto Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff.

A decisão liminar concedida pela Justiça deu a guarda exclusiva da criança ao pai, que antes dividia a responsabilidade com a avó materna.

Durante o bate-papo, Dona Ruth disse que o momento trouxe à tona sentimentos do luto vivido em 2021. "Voltei a viver esse luto. Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Ficar sem o Léo foi como perder a Marília de novo", afirmou.

Segundo ela, a relação com Murilo sempre foi baseada no respeito e na parceria, apesar de a decisão judicial mencionar conflitos e quebra de comunicação entre os dois.

A Justiça também citou indícios de alienação parental e negligência médica, já que Léo é portador de diabetes tipo 1. Dona Ruth rebateu as acusações e disse que os cuidados com a saúde do neto sempre foram tomados em conjunto com profissionais especializados. Também negou que tenha omitido informações ao pai do menino.

Ainda segundo a reportagem, a defesa de Dona Ruth pretende recorrer da decisão para retomar a guarda compartilhada. Murilo Huff, por sua vez, afirmou que jamais pretendeu afastar a avó materna da vida do filho.