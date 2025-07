Ex-atacante do Barcelona é detonado por deixar filho usar vestido - (crédito: Reprodução: Instagram)

Pedro Rodríguez, ex-atacante do Barcelona e atualmente jogador do Lazio, virou alvo de polêmica nas redes sociais após publicar uma foto ao lado do filho Marc, de 8 anos. O menino apareceu vestindo um vestido e uma coroa em sua festa de aniversário, o que gerou uma onda de comentários ofensivos.

O jogador compartilhou o momento em clima de celebração, mas a publicação foi rapidamente tomada por ataques, muitos deles com teor homofóbico.

Diante da repercussão negativa, Pedro optou por desativar os comentários da postagem. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o episódio.

A imagem foi feita em um parque aquático, com decoração inspirada no filme “Lilo & Stitch”. Apesar da proposta lúdica, o menino foi alvo de intolerância nas redes sociais, o que gerou revolta entre internautas e figuras públicas. A eurodeputada Irene Montero foi uma das que saíram em defesa da criança.

Pedro Rodríguez tem 37 anos, nasceu em Tenerife, na Espanha, e ficou conhecido mundialmente por sua passagem de sucesso pelo Barcelona. Além de Marc, ele é pai de Bryan e Kyle, filhos de um relacionamento anterior, e de uma bebê de 11 meses com a atual esposa, Patricia Magaña.